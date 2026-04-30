Beim Auftakt der Mountainbike-Saison überzeugten die Schweizer Männer mit einem starken Teamresultat. Allen voran feierte der 24-jährige Dario Lillo mit Rang 3 den ersten Weltcup-Podestplatz seiner Karriere. Damit bestätigte er die starken Resultate aus dem Vorjahr, als er erstmals in der Elite antrat. Der Sieg - ebenfalls der erste seiner Karriere - ging an den Franzosen Mathis Azzaro. Der 25-Jährige setzte sich vor dem Italiener Simone Avondetto durch.
Dank Filippo Colombo, Finn Treudler, Fabio Püntener, Vital Albin und Lars Forster, die sich in dieser Reihenfolge auf den Plätzen 5 bis 9 klassierten, schafften es gleich sechs Schweizer in die Top 10. (car/sda)
Dank Filippo Colombo, Finn Treudler, Fabio Püntener, Vital Albin und Lars Forster, die sich in dieser Reihenfolge auf den Plätzen 5 bis 9 klassierten, schafften es gleich sechs Schweizer in die Top 10. (car/sda)