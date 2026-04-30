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Sportnews-Ticker: Nishikori kündigt Karriereende an

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Nishikori kündigt Karriereende an ++ Sina Frei triumphiert, Dario Lillo auf dem Podest

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
30.04.2026, 18:1401.05.2026, 11:58
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Lillo erstmals auf dem Podest
Beim Auftakt der Mountainbike-Saison überzeugten die Schweizer Männer mit einem starken Teamresultat. Allen voran feierte der 24-jährige Dario Lillo mit Rang 3 den ersten Weltcup-Podestplatz seiner Karriere. Damit bestätigte er die starken Resultate aus dem Vorjahr, als er erstmals in der Elite antrat. Der Sieg - ebenfalls der erste seiner Karriere - ging an den Franzosen Mathis Azzaro. Der 25-Jährige setzte sich vor dem Italiener Simone Avondetto durch.

Dank Filippo Colombo, Finn Treudler, Fabio Püntener, Vital Albin und Lars Forster, die sich in dieser Reihenfolge auf den Plätzen 5 bis 9 klassierten, schafften es gleich sechs Schweizer in die Top 10. (car/sda)

Nishikori kündigt Karriereende an
Kei Nishikori beendet seine Karriere nach der laufenden Saison. Dies gab der 36-jährige Japaner am Freitag auf Instagram bekannt. «Ich hätte meine Karriere gerne fortgesetzt, ich habe alles gegeben», schrieb er. Seit Jahren schlägt sich die einstige Weltnummer 4 mit körperlichen Problemen herum. Aktuell belegt Nishikori in der Weltrangliste Position 464.

Nishikori debütierte 2007 auf der Profi-Tour und gewann bereits 2008 in Delray Beach seinen ersten ATP-Titel. Sein letzter Titel stammt aus Brisbane im Jahr 2019. Er ist der erste Japaner, der den Final eines Grand-Slam-Turniers bestritt (2014 unterlag er beim US Open Marin Cilic) und der erste Japaner, der die Top 10 der Weltrangliste erreichte. Zu seinen Erfolgen zählen zwölf Titel auf der Haupttour sowie eine olympische Bronzemedaille, die er 2016 in Rio gewann. (car/sda/afp)


Sina Frei triumphiert zum Auftakt
Sina Frei eröffnet die Mountainbike-Saison optimal: Die 28-jährige Schweizerin gewinnt das Short-Track-Rennen von Yongpyong in Südkorea.

Frei setzte sich bei der Weltcup-Premiere auf dem asiatischen Kontinent beim Schlussaufstieg des zehnründigen Rennens ab und verteidigte ihre Spitzenposition im Schlusssprint.
Für die Olympia-Silbergewinnerin von Tokio 2021 ist dieser Sieg eine besondere Genugtuung, nachdem sie in der vergangenen Saison ohne Podestplatz geblieben war. Mit Nicole Koller (14.) und Jolanda Neff (20.) klassierten sich zwei weitere Schweizerinnen in den Top 20.

Freis Erfolg lässt vergessen, dass mit Alessandra Keller, der letztjährigen Weltmeisterin im Short Track, die grösste Schweizer Hoffnung nicht am Start stand. Die 30-Jährige, die vor einem Monat das Cape Epic in Südafrika gewann, verzichtete auf eine Teilnahme in Südkorea. Auch die letztjährige Gesamtweltcupsiegerin Samara Maxwell fehlte: Sie legt eine Pause vom Spitzensport ein und setzt die gesamte Saison aus. (car/sda)

Houston Rockets verkürzen weiter
Die Houston Rockets verkürzen in der NBA-Playoff-Serie gegen die Los Angeles Lakers im fünften Spiel auf 2:3. Dank eines 99:93-Siegs feiert die Mannschaft von Clint Capela den zweiten Erfolg in Serie. Die Lakers verpassen hingegen die zweite Chance, sich den Einzug in die nächste Runde zu sichern.

Capela kam in der Partie nicht zum Einsatz. Wie bereits in Spiel 4 hatte der Genfer lediglich die Ersatzrolle inne. In der ersten Playoff-Partie war Capela hingegen noch für elf Minuten, in den beiden folgenden Spielen für vier beziehungsweise drei Minuten eingesetzt worden. Ob er in Spiel 6 wieder zum Zug kommt, zeigt sich am Freitag. Mit einem Sieg zuhause könnten die Rockets die Best-of-7-Serie zum 3:3 ausgleichen und ein Spiel 7 erzwingen. (riz/sda)
PSG ohne Achraf Hakimi nach München
Paris Saint-Germain muss «in den nächsten Wochen» auf Achraf Hakimi verzichten. Wie der französische Meister mitteilt, fällt der Aussenverteidiger mit einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel aus.

Hakimi zog sich die Verletzung in der Schlussphase des Halbfinal-Hinspiels der Champions League gegen Bayern München (5:4) zu. Das Rückspiel am kommenden Mittwoch in München wird der Marokkaner verpassen. Die Teilnahme an der WM soll gemäss «RMC Sports» nicht in Gefahr sein. (car/sda)


Pogacar gewinnt in Martigny
Radstar Tadej Pogacar schlägt an der Tour de Romandie ein erstes Mal zu. Der slowenische Dominator gewinnt die 1. Etappe mit Start und Ziel in Martigny nach 171 Kilometern im Sprint einer Vierergruppe. Pogacar übernahm mit dem fünften Saisonsieg das Leadertrikot der Rundfahrt vom Prolog-Sieger Dorian Godon.

Lenny Martinez, Florian Lipowitz und Jörgen Nordhagen konnten auf der Zielgerade gegen Pogacar nichts ausrichten. Das Trio, das bei der ersten selektiven Steigung an dieser Tour de Romandie hinauf nach Ovronnaz einigermassen mit dem Slowenen hatte mithalten können, war im Schlusssprint chancenlos.

Bester Schweizer wurde Yannis Voisard, der als 18. 1:51 Minuten auf die Schnellsten verlor. (car/nih/sda)

13 Spielsperren gegen den Goalie von Real Saragossa
Der argentinische Goalie Esteban Andrada vom spanischen Zweitligisten Real Saragossa kassiert nach einem Faustschlag eine Sperre von 13 Spielen. Das teilte der spanische Fussballverband RFEF mit.

Der 35-jährige Andrada hatte am Sonntag im Abstiegsduell bei Huesca – einem Derby der Region Aragonien – in der Nachspielzeit beim Stand von 0:1 komplett die Nerven verloren. Zunächst sah er die Gelb-Rote Karte, weil er den gegnerischen Captain Jorge Pulido weggestossen hatte. Danach rannte er nochmals auf Pulido los und schlug ihn mit einem Faustschlag nieder.

Nach der brutalen Aktion kam es zu Tumulten auf dem Platz. Zeitweise griff die Polizei ein, bevor sich die Lage nach einigen Minuten und zwei weiteren Platzverweisen beruhigte. Nach dem Spiel zeigte sich Andrada, der viermal für Argentinien auflief, reumütig: «Ich bedauere es sehr.» (nih/sda/dpa)
So hässig hast du einen Goalie seit Oliver Kahn nicht mehr gesehen
Zenhäusern setzt Ski-Karriere fort
Obwohl Ramon Zenhäusern aus dem Kader von Swiss-Ski gestrichen wurde, setzt der 33-jährige Walliser seine Karriere fort. «The ski must go on!», schrieb Zenhäusern auf Instagram. Das Feuer in ihm sei alles andere als erloschen und die Freude am Skifahren sowie sein Potenzial würden ihn weiterhin motivieren. Nach seiner schwachen letzten Saison mit nur 40 Weltcuppunkten wird der Slalom-Spezialist vermehrt im Europacup fahren und auf die Unterstützung von Swiss-Ski verzichten müssen. «Der Weg hat Hindernisse, aber ich bin überzeugt, diese überwinden zu können», so der sechsfache Weltcupsieger. (nih)

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Die Thuner Stadtregierung soll prüfen, wie sie den FC Thun finanziell unterstützen könnte. Diese Forderung erhebt die Fraktion GLP, EVP, EDU und Mitte in einem Postulat, das am Donnerstagabend eingereicht worden ist.
Sie verweist in ihrem Vorstoss auf die «ausserordentliche sportliche Leistung» des Fussballklubs, der beste Aussichten auf den ersten Meistertitel seiner Geschichte hat. Der Gemeinderat solle prüfen, ob und wie dieser Effort honoriert werden könnte. Schliesslich sorge der Verein zurzeit international für Schlagzeilen – mit entsprechender Werbewirkung für die Stadt.
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