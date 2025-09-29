Benito Antonio Martinez Ocasio aka Bad Bunny tritt am Super Bowl auf. Bild: keystone

Nicht Taylor Swift: Bad Bunny wird Super-Bowl-Headliner

Die NFL gibt bekannt, wer diese Saison die Super-Bowl-Halbzeitshow schmeisst: Reggaeton-Superstar Bad Bunny.

Bereits im vergangenen Jahr setzte die NFL mit Kendrick Lamar auf einen Rapper, und auch bei Austragungen davor kamen Künstler aus dem Hip-Hop-Bereich wie Eminem oder Snoop Dogg gut beim Publikum an. Nun darf sich mit Bad Bunny ein weitere Grösse der Szene beim kommenden Super Bowl im Februar 2026 in Santa Clara im Bundesstaat Kalifornien versuchen.

Für den Puerto Ricaner ist es allerdings schon der zweite Auftritt auf der weltgrössten Bühne. 2020 unterstützte er die Kolumbianerin Shakira und Jennifer Lopez als Sidekick.

Zuvor war auch Taylor Swift als möglicher Act gehandelt worden. Die erfolgreichste Sängerin der Gegenwart durfte noch nie die Super-Bowl-Show bestreiten – sehr zum Unmut ihrer Fans. (con)