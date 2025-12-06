anhaltender Regen
Sportnews-Ticker: Muheim verhilft HSV zu Derbysieg – Kobels BVB gewinnt

Muheims HSV gewinnt Nordderby, Kobels BVB siegt ++ Handball-Nati verliert zum WM-Abschluss

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
06.12.2025, 15:4507.12.2025, 19:40
Schweizerinnen verlieren zum WM-Abschluss gegen Rumänien
Die Schweizer Handballerinnen beenden ihre erste WM-Teilnahme mit der vierten Niederlage in Folge. Nach Ungarn, Japan und Dänemark ist zum Abschluss der Hauptrunde auch Rumänien zu stark. In Rotterdam verloren die Schweizerinnen mit 24:36 gegen die deutlich sicherer und effizienter spielenden Rumäninnen. Wie schon bei den Niederlagen zuvor unterliefen den WM-Debütantinnen zu viele technische Fehler.

Zur Pause war der in den ersten 30 Minuten kontinuierlich angewachsene Rückstand mit 9:18 schon fast uneinholbar. Danach hielt die Schweiz besser mit, auch wenn sie in der 37. Minute mit Tabea Schmid ihre beste Skorerin verlor. Die 22-Jährige musste das Feld gestützt verlassen, nachdem sie sich das Knie verdreht hatte. Wie schwerwiegend die Verletzung ist, ist noch nicht bekannt.

Die nächsten Aufgaben für das Team von Nationalcoach Knut Ove Joa folgen im März in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande. Mit zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen ist die Schweiz auf gutem Weg zum nächsten Grossanlass, der in knapp einem Jahr stattfindet. (nih/sda)




Muheim und der HSV rehabilitieren sich – auch Kobels BVB siegt
Der Hamburger SV lässt das schmerzhafte Cup-Out vom Mittwoch in der Bundesliga vergessen. Der Aufsteiger gewinnt vier Tage nach dem Ausscheiden gegen den Zweitligisten Holstein Kiel im anderen Nordderby gegen Werder Bremen mit 3:2.

Der im Verlauf der zweiten Halbzeit eingewechselte Miro Muheim, der am Mittwoch im Penaltyschiessen mit seinem Versuch gescheitert war, lieferte den Assist zum Siegtreffer am Sonntag. Der Schweizer Aussenverteidiger führte den Ball in der 84. Minute über den halben Platz und gab Torschütze Yussuf Poulsen die Vorlage. Der dänische Stürmer war erst kurz zuvor eingewechselt worden und traf erstmals seit seinem Wechsel von Leipzig zum HSV.


Vor dem Happy End hatte Hamburg zuerst einen 0:1-Pausenrückstand gekehrt und dann zu Beginn der Schlussviertelstunde das 2:2 kassiert.

Im zweiten Sonntagspiel kam Dortmund mit Gregor Kobel zum 2:0-Heimsieg gegen Hoffenheim. Julian Brandt und Nico Schlotterbeck trafen für den Tabellendritten. (nih/sda)
Aarau bleibt an Vaduz dran
Der FC Aarau hält mit dem 2:1-Auswärtssieg in Yverdon mit Leader Vaduz Schritt – und bindet Yverdon an der Spitze der Challenge League weit zurück. Yverdon-Sport, das unter der Woche Lausanne aus dem Schweizer Cup warf, hätte sich mit einem Heimsieg dem FC Aarau bis auf drei Punkte annähern können. Stattdessen beträgt nun der Rückstand bereits neun Zähler auf Vaduz und Aarau.

Henri Koide und Valon Fazliu erzielten die Tore für Aarau. Elias Filet besorgte zweimal die Vorarbeit. Für Yverdon traf Antonio Marchesano mit einem Penalty zum zwischenzeitlichen Ausgleich. (nih/sda)

Biathlet Burkhalter mit halber Olympia-Norm
Joscha Burkhalter, für den gemäss seinem bisherigen Leistungsausweis eine Olympia-Teilnahme kein Selbstläufer ist, schloss die Biathlon-Verfolgung in Östersund auf Platz 24 ab. Somit hat er die Hälfte der Swiss-Olympic-Vorgabe – zwei Top-25-Klassierungen – erfüllt. Der Berner Oberländer war von Position 33 aus gestartet. Mit nur einer Strafrunde arbeitete er sich im Feld der Top 60 des Sprints nach vorne. Sebastian Stalder wurde 27., Niklas Hartweg trat nicht zum Rennen an. (nih/sda)


FCZ-Verteidiger Comenencia muss pausieren
Der FC Zürich muss rund sechs Wochen auf Livano Comenencia verzichten. Der 21-jährige Verteidiger aus Curaçao erlitt im Training eine Adduktorenverletzung, wie der FCZ mitteilte. Comenencia sass am Samstag in St. Gallen (2:1) eine Sperre ab. (nih/sda)


Amy Baserga bleibt im Mittelfeld stecken
Amy Baserga, als Nummer 25 zur Verfolgung in Östersund gestartet, kam nach drei Fehlschüssen samt Strafrunden auf Platz 28 ins Ziel. Nach zwei fehlerfreien Schiesseinlagen liegend war sie zunächst in die Top 20 vorgestossen. Die Österreicherin Lisa Hauser gewann erstmals seit drei Jahren wieder. Die 31-jährige Tirolerin, die als Sprint-Vierte in die 10-km-Verfolgung gegangen war, überzeugte mit 20 Treffern und holte die führende Finnin Suvi Minkkinen im spannenden Finish nach dem letzten Schiessen noch ein. (nih/sda)
38. Weltcup-Podestplatz für Julie Zogg
Snowboarderin Julie Zogg gelang zum 38. Mal der Sprung aufs Weltcup-Podest. Die 33-jährige St. Gallerin belegte beim Saisonauftakt im chinesischen Mylin im zweiten Parallel-Riesenslalom den 2. Platz. Im Final musste sie sich der Japanerin Tsubaki Miki um 43 Hundertstelsekunden geschlagen geben. Am Vortag hatte sich die zweifache Weltmeisterin im Parallelslalom im 5. Rang klassiert.

Flurina Neva Baetschi, die zweite Schweizerin in der K.o.-Phase, schied in den Achtelfinals aus und wurde 11. Dario Caviezel, der am Samstag bei den Männern den 5. Platz erreicht hatte, scheitert ebenfalls in den Achtelfinals aus und beendete den Wettkampf im 14. Rang. (nih/sda)
Schweizer Langlauf-Team enttäuscht in Trondheim
Das Schweizer Langlauf-Team kam nach dem ansprechenden Auftakt in Kuusamo an der zweiten Weltcupstation in Trondheim nicht wie gewünscht auf Touren. Nachdem man schon am Freitag im Sprint und am Samstag im Skiathlon unter Wert geschlagen wurde, brachte der Sonntag keine Besserung. Über 10 km Skating mit Einzelstart zeichneten für die Bestresultate Anja Weber und Beda Klee je mit Platz 26 verantwortlich. Am kommenden Wochenende steht der Heim-Weltcup in Davos an. (nih/sda)
Platz 7 zum Saisonauftakt für Natalie Maag
Natalie Maag lancierte ihre Saison mit Platz 7 beim Rodel-Weltcup in Winterberg. Die Zürcher Oberländerin büsste im Einsitzer eine knappe halbe Sekunde auf die Siegerin Hannah Prock aus Österreich ein, die ihren ersten Weltcupsieg im Einer feierte. Der zweite Lauf glückte der Schweizerin wesentlich besser: Im ersten Umgang büsste sie 46 Hundertstel auf die Bestzeit ein, in der Reprise noch 11 Hundertstel. (nih/sda)


Schweizer Frauen mit weiterem klaren Sieg
Nach dem 8:4-Sieg gegen Lettland erfüllten die Schweizer Frauen an der Unihockey-WM in Tschechien auch ihre zweite Pflichtaufgabe souverän. Das Team von Trainer Oscar Lundin setzte sich in Brünn gegen Dänemark klar mit 11:2 durch.

Isabelle Gerig, die im ersten Spiel mit zwei Toren und vier Assists brilliert hatte, überzeugte erneut mit drei Treffern und einer Vorlage. Céline Stettler und Anja Wyss waren je zweimal erfolgreich.

Zum Abschluss der Vorrunde treffen die Schweizerinnen am Montag um 17.00 Uhr auf Gastgeber Tschechien. Ein weiterer Sieg würde die Chance erhöhen, einem möglichen Halbfinalduell mit Rekord-Weltmeister Schweden aus dem Weg zu gehen. (nih/sda)

Schweizer 4x50-m-Lagenstaffel mit Rekord im Final
Neben Noè Ponti über 200 m Delfin steht am Sonntagabend auch die Schweizer 4×50-m-Lagenstaffel an der Kurzbahn-EM im polnischen Lublin im Einsatz. Thierry Bollin, Maël Allegrini, Ponti und Tiago Behar qualifizierten sich mit der viertbesten Zeit der Vorläufe für den Final. Mit 1:32,71 Minuten verbesserte das Quartett den am 16. November vom SC Uster-Wallisellen aufgestellten nationalen Rekord um 1,91 Sekunden.

Marius Toscan verpasste den Final über 400 m Lagen als Neunter um 76 Hundertstelsekunden. Auch Julien Niederberger (22.) sowie bei den Frauen Angelina Patt (14.) scheiterten in der gleichen Disziplin.

Ponti strebt über 200 m Delfin die dritte Goldmedaille in Lublin an. Der 24-jährige Tesser hat bereits über 50 m Delfin und 100 m Lagen triumphiert sowie über 100 m Delfin Silber gewonnen. (sda)
Schweizer Langläuferinnen knapp ausserhalb der Top 20
Die Schweizer Frauen kamen beim Skiathlon in Trondheim nicht richtig in Schuss. Anja Weber und die WM-6. Nadja Kälin mussten mit dem 21. und 22. Rang vorliebnehmen. Der Rückstand auf Jessie Diggins betrug 1:45 Minuten. Die Amerikanerin feierte den 30. Weltcupsieg, allerdings den ersten in einem Skiathlon. (nih/sda)
Neun Norweger in den Top Ten
Der Skiathlon der Männer in Trondheim wurde zu einer Machtdemonstration der Norweger, die sich einen erbarmungslosen Kampf um die Olympia-Tickets liefern. Angeführt von Johannes Hösflot Klaebo liefen neun Norweger in die Top Ten, einzig der Österreicher Mika Vermeulen als Neunter durchbrach die Phalanx. Als erster Schweizer kam Beda Klee als 27. nach 10 km klassisch und 10 km Skating mit 1:17 Minuten Rückstand ins Ziel. (nih/sda)


5. Plätze zum Snowboard-Saisonauftakt
Die Schweizer Alpin-Snowboarder verpassten beim Weltcup-Auftakt in Mylin in China die Podestränge. Julie Zogg, die ihre letzte Saison in Angriff nahm, klassierte sich im Parallel-Riesenslalom wie Dario Caviezel auf Platz 5. Die Wettkämpfe wurden von den Fahrerinnen und Fahrern aus Italien dominiert. Bei den Männern siegte Maurizio Bormolini, der im Final den Österreicher Benjamin Karl bezwang. Auf den Plätzen 3 und 4 folgten mit Aaron March und Mirko Felicetti zwei Landsmänner Bormolinis. Bei den Frauen war der Final eine reine italienische Angelegenheit. Lucia Dalmasso entschied das Duell gegen Elisa Caffont für sich. (nih/sda)
Kim Gubser verpasst ersten Podestplatz knapp
Kim Gubser verpasste seine erste Klassierung unter den ersten drei im Ski-Freestyle-Weltcup knapp. Der Bündner belegte in Peking in der Disziplin Big Air Platz 5. Beim ersten Weltcup-Sieg des Norwegers Ulrik Samnoey fehlten Gubser, der in der Qualifikation der Zweitbeste war, vier Punkte zu Rang 3. Bei den Frauen, bei denen die WM-Dritte Anni Karava aus Finnland ebenfalls erstmals ganz oben stand, sicherte sich die Appenzellerin Anouk Andraska Platz 7. (nih/sda)
Vaduz gewinnt zum achten Mal in Folge
Vaduz baut seine Siegesserie in der Challenge League aus. Das 1:0 in der 16. Runde gegen Xamax ist der achte Sieg in Folge, womit die Liechtensteiner das Zweitplatzierte Aarau unter Zugzwang setzen.

Zum fünften Mal in Serie gewann Vaduz mit nur einem Tor Unterschied, zum dritten Mal nacheinander hiess es am Ende 1:0. Gegen Neuchâtel Xamax markierte Marcel Monsberger den entscheidenden Treffer erst in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Aarau kann mit einem Sieg am Sonntag in Yverdon nach Punkten mit dem Leader gleichziehen. (nih/sda)

Gladbach weiter auf dem Vormarsch
Borussia Mönchengladbach gewinnt das Freitagsspiel der 13. Bundesliga-Runde. Das Team mit dem Schweizer Nationalspieler Nico Elvedi setzt sich bei Schlusslicht Mainz mit 1:0 durch.

Der entscheidende Treffer fiel nach einer knappen Spielstunde durch ein Eigentor des Mainzer Verteidigers Danny da Costa. Für Gladbach, das unter der Woche gegen St. Pauli aus dem Cup ausgeschieden ist, war es der vierte Sieg aus den letzten fünf Bundesligaspielen. Die Elf vom Niederrhein, bei der Elvedi wie gewohnt durchspielte, rückte zumindest vorübergehend auf Platz 9 vor.

Mainz, das mit Silvan Widmer in der Startelf agierte, verlor die erste Partie nach der Freistellung von Bo Henriksen und bleibt Tabellenletzter. (nih/sda)
Dritte Niederlage de suite
Das Handball-Nationalteam der Frauen kann an der Weltmeisterschaft in Holland nun auch rechnerisch die Viertelfinals nicht mehr erreichen. Die Schweizerinnen kassieren in Rotterdam gegen Dänemark mit 23:36 die dritte Niederlage hintereinander.

Gegen die ehemaligen Weltmeisterinnen und dreimaligen Olympiasiegerinnen aus Dänemark hingen die Trauben für die Schweizerinnen wie erwartet zu hoch. Immerhin führten die Schweizerinnen mal mit 5:3, ehe sie sieben Gegentore de suite kassierten.

Die WM, in der die Schweizerinnen in der Vorrunde gegen den Iran (34:9) und Senegal (25:24) die ersten beiden Siege überhaupt einfuhren, geht am Sonntag mit dem letzten Hauptrundenspiel gegen Rumänien zu Ende. (nih/sda)

Silber statt Gold für Ponti über 100 m Delfin
Noè Ponti verpasst an den Kurzbahn-Europameisterschaften in Lublin seine dritte Goldmedaille. Der als Titelverteidiger angetretene Tessiner muss sich im Final über 100 m Delfin mit Silber begnügen.

Ponti musste sich über die vier Bahnlängen hauchdünn dem Franzosen Maxime Grousset geschlagen geben. Die Differenz betrug eine Hundertstel. Damit war das Glück diesmal nicht auf der Seite des Schweizers, der sich tags zuvor über 100 m Lagen mit demselben Vorsprung gegen Grousset durchgesetzt hatte. (nih/sda)
