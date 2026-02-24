bedeckt, wenig Regen
Nach Olympia-Triumph: US-Eishockey-Frauen schlagen Trump-Einladung aus

US players celebrate at the end of a preliminary round match of women&#039;s ice hockey between USA and Canada at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Tuesday, Feb. 10, 2026. (AP Photo/Antonio C ...
Keine Zeit für Trump: Die US-Amerikanerinnen wollen den Präsidenten nicht im Weissen Haus besuchen.Bild: keystone

Nach Olympia-Triumph: US-Eishockey-Frauen schlagen Trump-Einladung aus

Nach ihrem Olympia-Gold verzichten die US-Eishockey-Spielerinnen auf einen Besuch bei Präsident Trump. Der hatte zuvor vor den Männern über die Einladung gewitzelt.
24.02.2026, 04:3124.02.2026, 04:31
Ein Artikel von
t-online

Die US-Eishockey-Olympiasiegerinnen haben eine Einladung von Präsident Donald Trump ausgeschlagen. «Wir sind aufrichtig dankbar für die Einladung an unser mit der Goldmedaille ausgezeichnetes US-amerikanisches Frauen-Eishockeyteam und wissen die Anerkennung ihrer aussergewöhnlichen Leistung sehr zu schätzen», hiess es in einer Erklärung der Auswahl.

«Aufgrund des Zeitpunkts und bereits zuvor vereinbarter akademischer und beruflicher Verpflichtungen nach den Spielen können die Athletinnen jedoch nicht teilnehmen.»

Vom Weissen Haus gab es zunächst keine offizielle Reaktion. Die US-Frauen hatten sich am Donnerstag bei den Winterspielen in Italien Gold gesichert.

Trump lädt Männer zur State of the Union ein

Zuvor kursierte in sozialen Medien ein Video aus der Kabine der US-Männer nach deren Triumph gegen Kanada am Sonntag. Zahlreiche US-Medien griffen das Video auf. Trump ist den Aufnahmen nach per Handy zugeschaltet, gratuliert dem Team und lädt die Männer zur State of the Union – der jährlichen Grundsatzrede zur Lage der Nation im Kongress – Dienstagabend (Ortszeit) ein.

Dann sagt er: «Ich muss euch sagen, wir müssen die Frauenmannschaft mitbringen, das wisst ihr doch.» Ansonsten würde es wahrscheinlich ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn geben, scherzte der Präsident und die Spieler lachten.

