EGMR eröffnet Urteil im Fall der Leichtathletin Caster Semenya

Semenya weist einen natürlichen Überschuss an männlichen Sexualhormonen auf und führt seit Jahren einen Rechtsstreit mit dem Verband. Im April 2018 legte dieser einen Höchstwert für Testosteron (5 Nanomol pro Liter Blut) bei Frauen fest, die über die Distanzen von 400 Meter bis zu einer Meile (1609 Meter) antreten wollen. Damit gilt der Höchstwert auch für die Distanz von 800 Meter, wo die Südafrikanerin besonders gut ist. (nib/sda)

Die auf Mittelstrecken spezialisierte Athletin rügt die WA-Bestimmungen, nach denen sie ihren natürlichen Testosteronspiegel senken müsste, um an internationalen Wettkämpfen in der Frauenklasse teilnehmen zu können.

In solchen Fällen hat das Bundesgericht nur eine eingeschränkte Prüfungsbefugnis. Es ist kein Berufungsgericht. Diesbezüglich ist die Südafrikanerin der Ansicht, dass ihr Recht auf ein faires Verfahren und ein wirksames Rechtsmittel von der Schweiz verletzt worden sei.

Das Urteil richtete sich gegen die Schweiz, weil das Bundesgericht als letzte nationale Instanz über den Fall entschieden hatte. Semenya hatte den Entscheid vom Internationalen Sportgerichtshofs (CAS), der seinen Sitz ebenfalls in Lausanne hat, an das höchste Schweizer Gericht weitergezogen.

Vor zwei Jahren hiess die erste Instanz des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) die Beschwerde von Caster Semenya in mehreren Punkten gut. Insbesondere stellte sie fest, dass Semenyas Recht auf Achtung der Privatsphäre in Verbindung mit dem Diskriminierungsverbot durch die Regeln des Verbands verletzt werde.

Die Grosse Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) gibt am Donnerstag ihr Urteil im Fall der südafrikanischen Leichtathletin Caster Semenya bekannt. Die Sportlerin müsste gemäss den Richtlinien des internationalen Verbands World Athletics (WA) ihren natürlichen Testosteronspiegel senken, um an Wettkämpfen teilnehmen zu können.

