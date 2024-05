Kinderkrankenhaus in Darfur nach Luftangriff nicht mehr arbeitsfähig

Die Vereinigten Staaten haben am 29. April, alle Länder, die Waffen an die sudanesischen Kriegsparteien liefern, aufgefordert, die Waffenverkäufe einzustellen. Bild: keystone

Nach einem Luftangriff der sudanesischen Regierungstruppen ist das Kinderkrankenhaus von El Fasher, der Hauptstadt der Region Nord Darfur, nicht mehr arbeitsfähig, mindestens drei Menschen kamen ums Leben. Wie ein Sprecher der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen am Sonntag berichtete, wurde das Dach der Klinik beim Einschlag einer Bombe nahe dem Krankenhaus am Samstagabend abgedeckt. Zwei Kinder, die in der Intensivstation behandelt wurden, kamen den Angaben zufolge ums Leben, ausserdem mindestens ein Mitglied des Pflegepersonals.

Während des Luftangriffs befanden sich noch zehn Kinder in der Klinik, wie es hiess. Da bereits seit Freitag in der Nähe des Krankenhauses gekämpft wurde, waren die meisten der 160 Menschen in dem Krankenhaus, unter ihnen 115 jungen Patienten, bereits geflohen. Zahlreiche Patienten wurden in ein weiteres Krankenhaus von El Fasher eingeliefert, das von Ärzte ohne Grenzen unterstützt wird. Unter ihnen waren 31 Frauen und 19 Kinder, hiess es. Für 25 Patienten kam jede ärztliche Hilfe zu spät.

In den vergangenen Wochen haben sich die Kämpfe in der Umgebung von El Fasher intensiviert. Da es die letzte Grossstadt von Darfur ist, die in dem seit über einem Jahr dauernden brutalem Machtkampf noch unter Kontrolle der Regierungstruppen ist, vermuten Experten einen bevorstehenden Entscheidungskampf um die Kontrolle über Darfur. Ein grosser Teil der sudanesischen Krankenhäuser ist seit Beginn des Konflikts im April 2023 zerstört oder geplündert worden. Das Kinderkrankenhaus in El Fasher war den Angaben zufolge eines der wenigen verbliebenen Kinderkrankenhäuser in ganz Darfur. (sda/dpa/lyn)