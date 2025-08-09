Nach der erfolgreichen Rückrunde im Trikot der alten Dame möchten sowohl Randal Kolo Muani als auch Juventus Turin die Zusammenarbeit fortführen. Der italienische Rekordmeister befindet sich daher weiterhin in Gesprächen mit Paris Saint-Germain über eine Verpflichtung des 26-jährigen Stürmers. Zuletzt hiess es, auch Newcastle bemühe sich um den Franzosen, doch gemäss Transfer-Insider Fabrizio Romano sei lediglich Juventus wirklich an Kolo Muani dran und bestehe ein gegenseitiges Interesse. (nih)
Randal Kolo Muani 🇫🇷
Alter: 26 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 30 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 36 Spiele, 12 Tore, 4 Assists
