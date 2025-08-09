Dieverkünden zwei Abgänge:wechselt zugeht zumnach Edinburgh. Beide Spieler waren seit 2022 bei den Bernern, wobei Ugrinic eine deutlich wichtigere Rolle spielte. Der offensive Mittelfeldspieler kam auf 122 Pflichtspiele, in denen er 15 Tore erzielte. Vor zwei Jahren gab er zudem sein Debüt im Nationalteam und kam seither zu vier Teileinsätzen für die Schweiz.Nun versucht der 26-Jährige sein Glück in Spanien. Beim letztjährigen Liga-Zwölften unterschrieb er einen bis 2029 datierten Vertrag.Die Reise nach Norden macht dagegen Chaiwa, der bei Hibernian einen Dreijahresvertrag erhielt. In den drei Jahren bei den Bernern kam der sambische Nationalspieler zu 19 Einsätzen in der Super League. (nih/sda)🇿🇲Alter: 21 JahrePosition: Defensives MittelfeldMarktwert: 1,2 Mio. EuroBilanz 2024/25: 19 Spiele🇨🇭Alter: 26 JahrePosition: Zentrales MittelfeldMarktwert: 7 Mio. EuroBilanz 2024/25: 49 Spiele, 5 Tore, 7 Assists