Südkoreas Opposition will kein Verfahren gegen Interimspräsident

Südkoreas Ex-Verteidigungsminister überlebt Suizidversuch in Haft

Plötzliche Kehrtwende in Südkorea: Amtsenthebung von Präsidenten wird wahrscheinlicher

Han sicherte unterdessen US-Präsident Joe Biden in einem Telefonat zu, diplomatische Beziehungen und Sicherheitspolitik ohne Unterbrechung fortzusetzen. Das Bündnis zwischen Südkorea und den Vereinigten Staaten werde ohne Schwankungen aufrechterhalten, sagte der 75-Jährige der amtlichen Nachrichtenagentur Yonhap zufolge.

Yoon hatte das Kriegsrecht überraschend inmitten eines Haushaltsstreits mit der Opposition verhängt und war dafür massiv in die Kritik geraten. Ein erster Amtsenthebungsantrag war vor einer Woche noch gescheitert. Mit der Entscheidung der Nationalversammlung wurde Yoon – zumindest vorerst – von seinen Aufgaben entbunden.

Lees Partei hatte nach der kurzzeitigen Verhängung des Kriegsrechts durch Yoon Anfang Dezember laut Medienberichten eine Beschwerde gegen Han angestrebt. Die grösste Oppositionspartei hatte ausserdem gefordert, gegen Han und zu seiner Rolle in dem Fall zu ermitteln.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

167 Skigebiete bieten Verbund-Skipässe an: Hier kannst du profitieren

So stark schnitt Vorfahrerin Lindsey Vonn in der Abfahrt im Vergleich zu den Topstars ab

Pro-Russischer Ex-Fussballer neuer Präsident – das Wichtigste zur Staatskrise in Georgien

Medien: Kiewer General an kritischem Frontabschnitt abgelöst +++ Ukraine-Gipfel geplant

«Dann wurden meine Knie weich. In diesem Moment realisierte ich alles»

Israels Armee: Hamas-Kommandozentrale angegriffen + Soldaten bleiben im Winter in Syrien

So schaute die Welt dieses Jahr Pornos

«Wenn Israel Territorium einnimmt, gibt es dieses meistens nicht zurück»

Eine Woche nach Assads Sturz bleibt offen, wie es mit Syrien weitergeht. Nahost-Experte Andreas Krieg über den zunehmenden Hass auf Israel, den Einfluss des Westens und die Rolle der syrischen Rebellen als revolutionäres Vorbild.

Nach dem Sturz des Assad-Regimes hat Israel diese Woche massiv Infrastruktur in Syrien zerstört. Waffenlager, Armeeeinrichtungen, Flughäfen, die Marine. Wie beurteilen Sie das Vorgehen Israels?

Andreas Krieg: Die Israelis argumentieren, dass nun die einmalige Möglichkeit besteht, Syrien militärisch fundamental zu schwächen. Was letztlich aber angegriffen wird, ist nicht das Assad-Regime, sondern das, was von Syrien noch existiert.