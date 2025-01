Die HTS-Miliz veröffentlichte auf ihrem Telegram-Kanal mehrere Fotos vom Besuch der deutschen Aussenministerin – allerdings ist Annalena Baerbock auf allen Fotos verpixelt dargestellt. Bild: keystone

Nach verweigertem Handschlag: HTS-Miliz verpixelt Bilder mit Annalena Baerbock

Ein verweigerter Handschlag löste beim Besuch der Aussenministerin in Syrien Irritationen aus. Jetzt folgt der nächste Schlag in Sachen Gleichberechtigung.

Martin Küper / t-online

Ein Artikel von

Nach der Machtübernahme der islamistischen HTS-Miliz unter ihrem Anführer Ahmed al-Sharaa in Syrien ist die Sorge gross, dass die Rechte von Frauen in dem Land beschränkt werden könnten. Irritationen löste in diesem Zusammenhang auch der Besuch von Aussenministerin Annalena Baerbock am Freitag in Damaskus aus.

Während De-facto-Herrscher al-Sharaa ihrem französischen Amtskollegen Barrot die Hand reichte, legte er sich für Baerbock die Hand auf die Brust – eine in der Region durchaus verbreitete Geste zur Begrüssung zwischen Mann und Frau. Doch jetzt folgt aus Damaskus die nächste fragwürdige Aktion, dieses Mal von al-Sharaas Mitstreitern von der HTS-Miliz, die das Land Anfang Dezember beinahe kampflos von Diktator Bashar a-Assad übernommen hatte.

Syriens Justizminister liess offenbar Frauen hinrichten

So veröffentlichte die HTS-Miliz auf ihrem Telegram-Kanal mehrere Fotos vom Besuch der Aussenministerin – allerdings ist Annalena Baerbock auf allen Fotos verpixelt dargestellt. Auch alle andere Frauen auf den Bildern in dem Kanal mit Namen Almharar sind verpixelt dargestellt, wie zuerst n-tv berichtete:

Bei ihrem Besuch in Damaskus hatte Baerbock Frauenrechte als Gradmesser der gesellschaftlichen Entwicklung in Syrien bezeichnet. Nach dem verweigerten Handschlag durch al-Sharaa bei der Begrüssung bemühten sich beide Seiten, die Szene zu relativieren.

Befeuert wurde die Debatte um Frauenrechte in Syrien am Sonntag erneut durch Berichte, wonach Syriens Interimsjustizminister Shadi al-Waisi 2015 die Hinrichtung von mindestens zwei Frauen in der Region Idlib befohlen haben soll. Al-Waisi war damals Richter unter der dort herrschenden al-Nusra-Front, einem Ableger der Terrorgruppe al-Qaida, die 2017 in der HTS-Miliz aufging.

Nach ihrem Besuch in Damaskus hatte Aussenministerin Baerbock betont, dass «Europa nicht zum Geldgeber neuer islamistischer Strukturen» werde. Zur Verpixelung ihrer Fotos hat sich die Bundesregierung bislang nicht geäussert.