recht sonnig10°
DE | FR
burger
International
USA

Ukraine: USA und Ukraine bereiten Gespräche mit Russland vor

USA und Ukraine bereiten neue Gesprächsrunde mit Russland vor

25.02.2026, 13:3325.02.2026, 13:33

Im Rahmen der von den USA vermittelten ukrainisch-russischen Friedensgespräche ist am Donnerstag in der Schweiz ein neues Treffen zwischen Vertretern der Ukraine und der USA geplant.

epa12740638 Ukrainian President Volodymyr Zelensky speaks after receiving the Ewald von Kleist Award at the 62nd Munich Security Conference (MSC) in Munich, Germany, 14 February 2026. Ukrainian Presid ...
Thema der Unterredungen sollen unter anderemein Wiederaufbauprogramm für die Ukraine sein.Bild: keystone

«Ich habe gerade mit (dem Chefunterhändler) Rustem Umjerow gesprochen. Er wird morgen ein Treffen mit den US-amerikanischen Unterhändlern Steve Witkoff und Jared Kushner haben», sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Journalisten. An dem Treffen werde auch der ukrainische Wirtschaftsminister Olexij Sobolew teilnehmen. Umjerows Pressesprecherin bestätigte den Termin und nannte Genf als Gesprächsort. Zuvor hatte Witkoff bereits die Reise nach Genf am Donnerstag angekündigt.

Thema der Unterredungen sollen ein Wiederaufbauprogramm für die Ukraine und die Vorbereitung eines Dreiertreffens mit einer russischen Delegation «Anfang März» sein. Umjerow habe die Anweisung erhalten, Einzelheiten eines geplanten neuen Gefangenenaustauschs zu erörtern.

Die Ukraine wehrt sich seit etwas mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Washington drängt Kiew und Moskau seit mehreren Monaten zu einem Friedensschluss. (sda/dpa)

Mehr zur Ukraine:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
4 Jahre Ukraine-Krieg in 52 Bildern
1 / 54
4 Jahre Ukraine-Krieg in 52 Bildern

Von ihrem Nachbarn überfallen, kämpft die Ukraine ums Überleben. In dieser Bildstrecke schauen wir auf die Ereignisse seit der Invasion Russlands zurück ...
quelle: keystone / bo amstrup
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Reportage: Wie die Ukraine (verletzte) Veteranen wieder fit für den Arbeitsmarkt macht
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Von wegen alles wunderbar – so antworten die Demokraten auf Trumps Rede
Die demokratische Gouverneurin des US-Bundesstaats Virginia, Abigail Spanberger, hat in ihrer Antwort auf US-Präsident Donald Trumps Rede zur Lage der Nation die steigenden Lebenshaltungskosten ins Zentrum gestellt.
Familien litten unter hohen Preisen für Wohnen, Energie, Kinderbetreuung und Gesundheitsversorgung, sagte sie in einer Rede in Williamsburg. Trumps Zollpolitik treibe die Kosten für Haushalte in die Höhe – der Präsident arbeite nicht daran, das Leben erschwinglicher zu machen, sondern mache es teurer. Trump hatte in seiner Rede zur Lage der Nation (State of the Union) zuvor unter anderem behauptet, dass sich die wirtschaftliche Lage für die Bevölkerung massiv verbessert habe. Allgemein scheint nach Trumps Darstellung alles wunderbar in den USA.
Zur Story