Syrien

USA: Weitere Schläge gegen Terrormiliz IS in Syrien

14.02.2026, 14:4214.02.2026, 14:42

Das US-Militär hat seine grossangelegte Operation «Hawkeye Strike» gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien fortgesetzt. Zwischen dem 3. und 12. Februar seien zehn Schläge ausgeführt und damit mehr als 30 Ziele des IS ins Visier genommen worden, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) auf der Plattform X mit.

Ziel sei, den «unerbittlichen militärischen Druck auf die Überreste des Terrornetzwerks aufrechtzuerhalten». Die US-Streitkräfte griffen demnach Infrastruktur- und Waffenlager der Terrorgruppe mit Präzisionsmunition an und setzten dafür verschiedene Typen von Fluggeräten ein.

Die Operation «Hawkeye Strike» wurde als Reaktion auf einen tödlichen Angriff auf drei Amerikaner in Syrien am 13. Dezember eingeleitet. In den vergangenen zwei Monaten seien mehr als 50 IS-Terroristen getötet oder gefangen genommen und über 100 Ziele der Terrormiliz angegriffen worden, hiess es. (hkl/sda/dpa)

Mehr zu Syrien:

Rojavas ungewisse Zukunft – was in Syrien passiert ist
Themen
