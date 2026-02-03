Bild: watson/keystone/getty/reuters

Rojavas ungewisse Zukunft – was in Syrien passiert ist

Im Januar hat die syrische Übergangsregierung die selbstverwalteten kurdischen Gebiete in Nordostsyrien angegriffen. Die Selbstverwaltung gilt seit über einem Jahrzehnt als Vorbild für ein demokratisches Syrien – jetzt steht die Revolution in Rojava auf Messers Schneide.

Am Freitagmorgen hat die Selbstverwaltung Nordostsyriens (DAANES) in einer Mitteilung bekannt gegeben, dass ein Abkommen mit der syrischen Übergangsregierung (STG) unterzeichnet wurde. Der Vertrag sieht nebst einer sofortigen Waffenruhe auch den Abzug der Truppen beider Seiten von der Front vor.

In einem nächsten Schritt soll dann die Administration der kurdischen Selbstverwaltung in den syrischen Staat integriert werden. Die Syrian Democratic Forces (SDF) werden Teil der syrischen Armee, mit einer eigenen Division, die aus drei Brigaden besteht. Gleichzeitig werden alle Gefängnisse, die vor allem für IS-Mitglieder genutzt werden, sowie die Öl- und Gasfelder an Damaskus übergeben.

Das Abkommen folgt auf wochenlange Angriffe der syrischen Übergangsregierung auf die Selbstverwaltung in Nordostsyrien. Innerhalb kürzester Zeit rückten die Einheiten der STG und der von der Türkei unterstützten Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) bis kurz vor die Grenzstadt Kobane vor. Dort kappten sie die Strom- und Wasserversorgung und begannen mit der wochenlangen Belagerung der Stadt.

Kämpferin der Frauenverteidigungseinheiten YPJ während des Kampfes gegen den IS in der Stadt Kobane im Dezember 2014. Bild: getty

Die Situation erinnert an den Herbst 2014, als die Stadt Kobane bereits einmal während eines halben Jahres vom Islamischen Staat (IS) umzingelt wurde. Damals konnten die kurdisch geführten Verteidigungseinheiten der YPG und YPJ zusammen mit der Unterstützung ihrer Verbündeten den IS erfolgreich zurückdrängen.

Wie also kommt es dazu, dass die einst verbündeten Staaten heute tatenlos bleiben, während die Übergangsregierung innerhalb weniger Tage über 80 Prozent des Gebiets von Rojava einnimmt?

Im Dezember 2024 erreichen die islamistischen Rebellen der HTS und Syrian National Army (SNA) die Hauptstadt Damaskus. Das Assad-Regime wird von der Übergangsregierung von Ahmed al-Sharaa, auch bekannt unter seinem «nom de guerre» Mohammad al-Jolani, abgelöst.

Anfangs war die Unsicherheit, was der Machtwechsel bedeuten würde, gross. Zwar ist mit Bashar al-Assad ein erklärter Gegner der Selbstverwaltung von der Bildfläche verschwunden, doch wurde er in al-Sharaa durch ein ehemaliges Al-Qaida-Mitglied ersetzt. Wenige Monate nach dem Sturz von Assad sah es noch nach einem diplomatischen Frieden in Syrien aus.

Am 10. März kam es zu einem Abkommen zwischen der SDF und der Übergangsregierung, und die Selbstverwaltung konnte weiterhin auf Unterstützung der USA zählen. Doch schnell gab es Anzeichen dafür, dass die westliche Allianz mit den Menschen Rojavas bröckelt und eine Koexistenz nicht der Plan des neuen Herrschers in Damaskus ist.

Bis Mitte letzten Jahres wurden fast alle internationalen Sanktionen aufgehoben und al-Sharaa kurz vor seinem Staatsbesuch in Washington von der Terrorliste gestrichen. Kurzerhand wurde Syrien dann auch in die internationale Anti-IS-Koalition aufgenommen, trotz der bekannten Nähe von al-Sharaa zum IS. (2011 entsandte der damalige IS-Führer Abu Bakr al-Baghdadi al-Sharaa nach Syrien, um die al-Nusra-Front, einen Al-Qaida-Ableger, zu gründen.) Al-Sharaa gelang so innerhalb weniger Monate eine politische Transformation vom gesuchten Terroristen zum diplomatisch akzeptierten Staatsmann.

Ein unerfülltes Versprechen

Das Abkommen vom 10. März wurde von beiden Seiten als positiv dargestellt, aber nie final umgesetzt. Gerade die Integration der SDF in die syrische Armee sowie der Umfang der Autonomie der Selbstverwaltung blieben ungeklärt. Die Verhandlungen gingen bis am 4. Januar dieses Jahres weiter, als ein Minister der Übergangsregierung die Verhandlungen plötzlich einstellte, wie drei kurdische Vertreter gegenüber Reuters berichteten.

Wenige Tage später kam es in Paris zu einem von den USA vermittelten Treffen zwischen Regierungsvertretern Israels und Syriens über ein Sicherheitsabkommen. Was genau beim Treffen besprochen wurde, ist unklar, doch wurde der syrischen Übergangsregierung offensichtlich die Zustimmung zur Militäroffensive gegen Rojava gegeben.

Denn am 9. Januar, während die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einem Treffen mit al-Sharaa in Damaskus der Übergangsregierung 620 Millionen Euro an Unterstützung zusicherte, wurden 350 Kilometer weiter nördlich in Aleppo kurdische Viertel durch die syrische Armee angegriffen.

Legende Autonome Gebiete Nordostsyriens Von der Türkei besetzt Syrische Übergangsregierung Druzen Von Israel besetzt Manbidsch-Offensive Nur wenige Tage nach der Machtübernahme der Übergangsregierung folgen bereits die ersten Angriffe auf die Selbstverwaltung in Manbidsch mit Luftunterstützung der türkischen Armee. 6.–11. Dezember 2024 Die Truppen der STG rücken in Manbidsch bis zum Euphrat vor und bringen die Stadt unter ihre Kontrolle. Tischrin-Damm Die türkische Armee fliegt gezielte Angriffe auf den Tischrin-Damm, was in den selbstverwalteten Gebieten rund um Kobane zu grossflächigen Stromausfällen führt. 9. Dezember 2024 Am 8. Januar 2025 fährt eine Karawane von Zivilistinnen und Zivilisten zum Damm, um gegen die Bombardierung durch die Türkei zu protestieren. Datum: 08.01.2025 Quelle: Keystone Drohnenangriff Der Konvoi wird kurz nach der Ankunft beim Damm von einer türkischen Drohne getroffen. Fünf Menschen sterben beim Angriff, 15 weitere werden schwer verletzt. Der 10.-März-Deal Mühsam wird eine Vereinbarung durchgerungen, die einen Waffenstillstand sowie die partnerschaftliche Einbindung der Selbstverwaltung in einen vereinten syrischen Staat vorsieht. 10. März 2025 Angriffe auf Aleppo Diesem Versprechen wird nie Folge geleistet, die Verhandlungen werden am 4. Januar von der Übergangsregierung abgebrochen. Zwei Tage danach beginnen Angriffe auf die kurdischen Viertel Sheikh Maqsoud, Ashrafiyah und Bani Zaid in Aleppo. 6. Januar 2026 Angriffe auf kurdische Viertel in Aleppo Datum: 08.01.2026 Quelle: Anadolu Angriff auf Rojava Wenige Tage später folgt eine Grossoffensive gegen die Selbstverwaltung in den Regionen Raqqa und Deir ez-Zor. 16. Januar 2026 Hunderte IS-Gefangene kommen frei Die Selbstverwaltung hat während des Krieges gegen den IS Tausende IS-Mitglieder gefangen genommen. Durch Angriffe der syrischen Armee auf das Shaddadi-Gefängnis kommen Berichten zufolge rund 120 IS-Kämpfer frei. 20. Januar 2026 Das leere Gefängnis in Shaddadi Datum: 20.01.2026 Quelle: Anadolu/getty Die syrische Übergangsregierung setzt ihre Militäroffensive im Norden fort und erobert die ehemalige IS-Hauptstadt Raqqa. 20. Januar 2026 Belagerung von Kobane Die Truppen der Übergangsregierung umzingeln Kobane, eines der letzten Kerngebiete der Selbstverwaltung. Isolierte Gebiete Die weiterhin von der SDF kontrollierten Gebiete im Nordosten um Hasaka sowie bei Kobane sind vollständig voneinander isoliert. Widerstand in der Türkei Am Grenzübergang bei Qamishli im Nordosten Syriens überwinden Menschen in Solidarität mit Rojava die Grenzmauer, um die Isolation zu durchbrechen. Menschen überwinden den Grenzübergang bei Qamshli Datum: 20.01.2026 Quelle: Reuters Kobane ist umstellt Die Truppen des Übergangsregimes stehen im Süden von Kobane, während die Türkei Sicherheitskräfte an den geschlossenen Grenzübergängen bei Qamishli und Kobane zusammenzieht. 21. Januar 2026 Die Truppen der Übergangsregierung kappen die Strom- und Wasserversorgung für Kobane. Vertreibung Durch die Angriffe der Übergangsregierung auf Rojava, insbesondere in Aleppo, Hasaka und Raqqa, wurden rund 170'000 Menschen gezwungen, nach Kobane zu flüchten. Drohende humanitäre Krise In Kobane fehlt es weiterhin am Nötigsten. Rund 400'000 Menschen sitzen in der Stadt fest, und es kommen keine Hilfsgüter an. Einigung? Am Freitag, dem 30. Januar, geben die Selbstverwaltung und die Übergangsregierung bekannt, ein Abkommen unterzeichnet zu haben. Vorerst herrscht eine Waffenruhe, und in Kobane gibt es wieder Strom. 30. Januar 2026

Die Angst und Unsicherheit in Rojava ist gross und die Lage in Syrien bleibt auch nach dem Abkommen vom 30. Januar instabil. In den ersten Tagen des Februars sind die Truppen der Übergangsregierung bereits weit in die kurdischen Gebiete in die Städte Hassaka und Qamishli vorgerückt und haben die Öl- und Gasfelder im Westen Rojavas unter ihre Kontrolle gebracht. Die SDF und STG haben bereits damit begonnen, Truppen von den Fronten in Kobane und Hassaka abzuziehen.

Truppen der Übergangsregierung in die kurdischen Gebiete in Hassaka. Bild: Anadolu

Der vormals von Russland gehaltene Flughafen in Qamishli sowie der einzige Grenzübergang zur Autonomen Region Kurdistan, der kurdischen Selbstverwaltung im Irak, wird inzwischen von den Streitkräften der Übergangsregierung kontrolliert.

Das Ende der Revolution?

Während das Abkommen zwischen der Selbstverwaltung und der Übergangsregierung die Kampfhandlungen zumindest vorübergehend beendet hat, sieht sich die Revolution in Rojava nach jahrelangen Kämpfen für die Autonomie mit einer ungewissen Zukunft konfrontiert.

Der Traum einer feministischen Revolution mit föderalen, basisdemokratischen Strukturen und einem ökologischen Umgang mit der Umwelt droht Opfer geopolitischer Machtinteressen zu werden.

Die Selbstverwaltung in Rojava stellt für viele Menschen in Syrien wie auch international eine hoffnungsvolle Perspektive dar. Proteste brechen nicht nur in den kurdischen Gebieten der Türkei und im Irak los, sondern auch in Europa und der Schweiz. Seit Beginn der Angriffe auf die Selbstverwaltung Mitte Januar zog es Zehntausende an die Demonstrationen auf den Schweizer Strassen, um ihre Unterstützung für Rojava zu zeigen.

Tausende Menschen schlossen sich am letzten Samstag in Bern der nationalen Demonstration gegen die Angriffe auf Rojava an. Bild: KEYSTONE

Ob die Zusicherungen der Übergangsregierung gegenüber der Selbstverwaltung eingehalten werden und eine diplomatische Einigung gefunden werden kann, wird sich in den nächsten Tagen und Wochen zeigen. Vorerst bleiben aber die türkischen Streitkräfte an der Grenze zu Syrien stationiert und 400'000 Menschen sind weiterhin in der Stadt Kobane von Hilfslieferungen abgeschnitten.