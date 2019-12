International

Türkei

70 mutmassliche IS-Kämpfer bei Razzien in der Türkei gefasst



Bei landesweiten Razzien in der Türkei sind 70 mutmassliche Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen worden. Allein 33 Verdächtige seien am Montag in der Provinz Ankara gefasst worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Bei ihnen handle es sich zumeist um Iraker. Weitere mutmassliche IS-Kämpfer seien in den Provinzen Batman, Kayseri und Adana festgenommen worden.

Laut Anadolu beschlagnahmte die Polizei zudem Waffen, Munition sowie elektronische Geräte. In Ankara werde nach mindestens 17 weiteren Verdächtigen gesucht.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die türkische Polizei bei einem Grosseinsatz in Istanbul 20 mutmassliche IS-Kämpfer festgenommen. Dabei wurden 48 verdächtige Objekte durchsucht.

Der IS hatte die Verantwortung für einen Anschlag in der Silvesternacht 2017 auf den Nachtclub «Reina» in Istanbul übernommen. Dabei waren 39 Menschen getötet worden. Die Türkei hat in jüngster Zeit ihre Bemühungen verstärkt, festgenommene IS-Kämpfer und -Anhänger in ihre Heimatländer abzuschieben. (sda/afp)

