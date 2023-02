Beben der Stärke 5,2 in Türkei – dutzende Nachbeben binnen Stunden

In der Region treffen zwei Kontinentalplatten aufeinander, entsprechend hoch ist die Erdbebengefahr. Am 6. Februar hatten zwei Beben der Stärke 7.7 und 7.6 die Südosttürkei und den Nordwesten Syriens erschüttert. Darauf folgten nach türkischen Angaben mehr als 9000 Nachbeben.

Die Erdbebenregion an der Grenze zwischen der Türkei und Syrien kommt nicht zur Ruhe. Am Samstag traf ein Beben der Stärke 5,2 die zentralanatolische Provinz Nigde in der Türkei, wie die Erdbebenwarte Kandilli mitteilte. Das Epizentrum lag demnach im Bezirk Bor. Kurz zuvor hatte es nach Angaben der türkischen Katastrophenschutzbehörde AFAD mehrere Beben der Stärke 4 gegeben. Angaben zu Opfern und Schäden gab es zunächst nicht.

Nordirland: Schüsse auf Polizisten als Terror eingestuft

Nordirische Ermittler haben die Schüsse auf einen Polizisten in der Stadt Omagh als Terrortat eingestuft. Das teilte die Polizei in der britischen Provinz am Freitag mit. Der Polizist wurde bei dem Angriff schwer verletzt. Im Fokus der Ermittlungen steht demnach weiterhin die paramilitärische Gruppe New IRA. Zuvor hatte es vier Festnahmen im Kontext der Tat gegeben.