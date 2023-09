Erdogan gratuliert Aserbaidschan zu Eroberung von Berg-Karabach: «Historischer Erfolg»

Erdogan und Aliyev wollten am Nachmittag auch an der Grundsteinlegung für eine neue Erdgaspipeline zwischen der Türkei und der daran angrenzenden aserbaidschanischen Exklave Nachitschewan teilnehmen. Aserbaidschan macht zunehmend Druck auch auf Gebiete im Südosten Armeniens, um einen Korridor nach Nachitschewan zu schaffen, das zum Grossteil von Armenien und dem Iran umschlossen wird. (sda/dpa)

Das sagte Erdogan am Montag in der aserbaidschanischen Exklave Nachitschewan der Nachrichtenagentur Anadolu zufolge. Mit der Unterstützung der Türkei leite man die regionalen Entwicklungen in die richtige Richtung, sagte Aliyev.

Die Zahl der an die Weltgesundheitsorganisation WHO gemeldeten Cholera-Fälle hat sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. So seien im Jahr 2022 gut 470 000 Fälle übermittelt worden, berichtete die WHO in Genf. Im Jahr zuvor seien es gut 220'000 gewesen. Allerdings sei die Datenlage insgesamt nach wie vor unzureichend. Die Organisation ging in einer früheren Schätzung von jährlich 1.3 bis 4 Millionen Erkrankungen und von bis zu 143 000 Todesfällen aus.