Taiwan: Mehrere Tote nach Super-Taifun «Ragasa» Taiwan – 124 Menschen vermisst

In this photo taken from Sept. 23, 2025 video and released by Dong Wen Transports, a drone shot shows the remaining piers of the Mataian Bridge after it collapsed during typhoon Super Typhoon Ragasa p ...
In der osttaiwanischen Stadt Hualien wurde ein Staudamm überflutet.Bild: keystone

Mehrere Tote nach Super-Taifun «Ragasa» in Taiwan – 124 Menschen vermisst

Im ostasiatischen Inselstaat Taiwan hat Super-Taifun «Ragasa» schwere Schäden angerichtet und mindestens 14 Menschen das Leben gekostet.
24.09.2025, 05:4624.09.2025, 05:54

Mehr als 30 weitere wurden bislang verletzt, wie die Behörden mitteilten. Derweil wächst die Sorge um 124 Menschen, die vermisst werden, nachdem im osttaiwanischen Landkreis Hualien am Dienstagabend (Ortszeit) ein Staudamm überlief und Orte überschwemmt wurden.

Auf den Philippinen, wo der Monstersturm zuvor gewütet hatte, gab es mindestens sechs Tote, nach vier Vermissten wird noch gesucht. Dem Katastrophenschutz zufolge waren in dem Inselstaat mehr als 190.000 Anwohner von «Ragasa» betroffen. Derweil zieht ein weiterer Sturm auf die Philippinen zu: «Bualoi» könnte dort am Donnerstag auf Land treffen, wie die staatliche Wetteragentur Pagasa mitteilte.

Sturm bahn sich Weg nach Südchina

«Ragasa» war in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch durch die Meeresstrasse von Luzon an Taiwan und den Philippinen vorbeigezogen. Auf den Babuyan-Inseln im Norden der Philippinen traf er auf Land. Der Tropensturm brachte heftigen Regen und Sturmböen weit über Tempo 200. Hoher Wellengang führte an den Küsten zu Überschwemmungen.

Der Taifun soll heute Nachmittag (Ortszeit) in Südchina voraussichtlich mit der zweithöchsten Taifun-Kategorie auf Land treffen. Die Meteorologen rechnen damit, dass er sich auf seiner erwarteten Route nach Westen abschwächt.

Hongkong sagt Hunderte Flüge ab

In Südchina und Hongkong steht das öffentliche Leben in weiten Teilen still. Am Flughafen Hongkong, einem wichtigen internationalen Drehkreuz, fielen Hunderte Flüge aus. Reisende konnten im Vorfeld bei vielen Airlines kostenlos umbuchen und wurden gebeten, sich an die Fluggesellschaften für Informationen zu ihrer Reise zu wenden.

In Hongkong verbarrikadierten Menschen Geschäftszeilen etwa zum Schutz vor herumfliegenden Trümmerteilen. Die Behörden der chinesischen Sonderverwaltungsregion riefen die höchste Taifun-Warnstufe 10 aus. Die chinesischen Behörden in der Provinz Guangdong liessen in einigen Grossstädten den Unterricht ausfallen, hielten den öffentlichen Nahverkehr an und stoppten Arbeiten im öffentlichen Raum. (sda/dpa)

