Wie gut kennst du die Schweizer Berge und die Landschaft?

Rochers de Naye Aussichtsberg Genfersee
Wo sind wir hier bloss? Im Quiz findest du es – spätestens – raus.Bild: Shutterstock
Rauszeit

Du kennst dich in den Bergen aus? Dann beweis es im Quiz

Die Schweiz und ihre Berge sind legendär und ja, wir kennen sie natürlich alle. Vielleicht. Aber bist du wirklich ein Experte der Pässe, Gipfel, Bergbahnen und -Dörfer? Beweise es im grossen Berg-Quiz.
12.12.2025, 10:5412.12.2025, 10:54
Reto Fehr
Reto Fehr

Die Landschaft in den Schweizer Bergen ist so vielfältig: Bergseen, Passstrassen, Quellen, Bergdörfer und Aussichtspunkte – das kann man gar nicht alles kennen. Oder doch? Beweise es uns im Quiz:

9 Fragen
Cover Image

Das Schweizer Berg-Quiz

Wie gut kennst du dich in den Schweizer Bergen aus? Hier gibt es Aussichten, Bergdörfer, Alpenpässe und Berggipfel – und du musst einfach nur sagen, wo das alles liegt.

Alles zu einfach? Dann fordere watsons hellste Kerze:

QDH: Huber schnieft sich durchs Quiz
QDH: Hubs schleudert durch die Fragen. Und du?
Du willst das alles entdecken? Dann hier lang:
Themen
Die höchsten Punkte jedes Landes
1 / 13
Die höchsten Punkte jedes Landes
Das sind die Länder mit den höchsten Punkten. Dänemark (Bild) ist mit dem Møllehøj (170MüM) deutlich nicht dabei.
In China kann man bald per Rolltreppe Berge erklimmen
Video: watson
