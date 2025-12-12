Rauszeit
Du kennst dich in den Bergen aus? Dann beweis es im Quiz
Die Schweiz und ihre Berge sind legendär und ja, wir kennen sie natürlich alle. Vielleicht. Aber bist du wirklich ein Experte der Pässe, Gipfel, Bergbahnen und -Dörfer? Beweise es im grossen Berg-Quiz.
Die Landschaft in den Schweizer Bergen ist so vielfältig: Bergseen, Passstrassen, Quellen, Bergdörfer und Aussichtspunkte – das kann man gar nicht alles kennen. Oder doch? Beweise es uns im Quiz:
9 Fragen
Das Schweizer Berg-Quiz
Wie gut kennst du dich in den Schweizer Bergen aus? Hier gibt es Aussichten, Bergdörfer, Alpenpässe und Berggipfel – und du musst einfach nur sagen, wo das alles liegt.
