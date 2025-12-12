Wo sind wir hier bloss? Im Quiz findest du es – spätestens – raus. Bild: Shutterstock

Rauszeit

Du kennst dich in den Bergen aus? Dann beweis es im Quiz

Die Schweiz und ihre Berge sind legendär und ja, wir kennen sie natürlich alle. Vielleicht. Aber bist du wirklich ein Experte der Pässe, Gipfel, Bergbahnen und -Dörfer? Beweise es im grossen Berg-Quiz.

Reto Fehr

Die Landschaft in den Schweizer Bergen ist so vielfältig: Bergseen, Passstrassen, Quellen, Bergdörfer und Aussichtspunkte – das kann man gar nicht alles kennen. Oder doch? Beweise es uns im Quiz:

9 Fragen Das Schweizer Berg-Quiz Wie gut kennst du dich in den Schweizer Bergen aus? Hier gibt es Aussichten, Bergdörfer, Alpenpässe und Berggipfel – und du musst einfach nur sagen, wo das alles liegt.