Hochnebel
DE | FR
burger
Spass
Cute News

Cute News: 27 unterhaltsame Tierbilder für einen besseren Freitag

Cute News

27 unterhaltsame Tierbilder für einen besseren Freitag

12.12.2025, 06:1412.12.2025, 06:14
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Kommt her, ganz schnell,
die Cute News sind ganz aktuell.
Der Glühwein ist bereits am Kochen,
Zuerst aber Tierbildli, wie versprochen.

Oder so ungefähr.

Cuten Morgen.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/angrycatpics/comments/1pipilz/i_tried_to_clean_his_dirty_chin/
Bild: reddit

Auf frischer Tat ertappt.

cute news tier hörnchen https://www.reddit.com/r/illegallysmolanimals/comments/1piqtri/caught_in_the_act/
Bild: reddit

Keine Cute News mehr verpassen:

Cute News

Gibt es das «Schatzchäschtli» noch?

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Ernst gemeinte Frage: Wie heisst diese Religion und wie kann ich mich ihr anschliessen?

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/ChurchOfCat/comments/1pg83xw/all_hail_cat/
Bild: reddit

Ruhe bitte, er hat eine Frage.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/kittyhasaquestion/comments/1pfrpkm/this_one_felt_urgent/
Bild: reddit

Wenn meine Vermieterin doch nur Haustiere zulassen würde ...

cute news tier ziege https://www.reddit.com/r/illegallysmolanimals/comments/1pg84tn/i_want_a_pet_sheep/
Bild: reddit

Wer ist schon in Weihnachtsstimmung?

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/catstairs/comments/1pgy8yl/telling_christmas_ghost_stories_on_the_stairs/
Bild: reddit

Zunge der Woche:

cute news tier pferd https://ch.pinterest.com/pin/1121888957201565873/
Bild: pinterest

Es ist offiziell Kuschelwetter.

cute news tier katzen https://www.reddit.com/r/Catopus/comments/1ph7nsw/the_tentacles_are_so_intertwined_that_the_color/
Bild: reddit

Nach den ganzen Weihnachtsmarktbesuchen:

cute news tier vogel https://www.reddit.com/r/borbs/comments/1pffnt4/the_roundest_junco_ive_ever_taken_a_picture_of/
Bild: reddit

Neulich während der Mittagspause.

cute news tier hund https://www.instagram.com/p/DRxStALkkpx/
Bild: instagram

Hätte ich auch so ein bequemes Bett, würde ich es nie wieder verlassen.

cute news tier schaf https://www.instagram.com/p/DRw_6D9jNNq/
Bild: instagram

Eingepackt.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Du willst mehr Eichen? Hier lang:

1 / 12
Ultimative Eichhörnchen Slideshow
Bild: flickr ... Mehr lesen
quelle: flickr/likeaduck
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Nur einen Schluck? Bitti bätti?

cute news tier hund https://www.instagram.com/p/DRlCxVwjT-a/?img_index=1
Bild: instagram
Surprise

Damit wir heute auch noch etwas lernen. Das hier ist ein Purpurhähnchen.

cute news tier purpurhähnchen https://www.instagram.com/p/DR70AmhDIZk/
Bild: instagram

Besonders die Männchen sind mit so unglaublich schönen Federn geschmückt.

cute news tier purpurhähnchen https://www.instagram.com/p/DR70AmhDIZk/
Bild: instagram

Die Farben der Weibchen sind weniger auffällig.

cute news tier vogel
Bild: creative commons

Purpurhähnchen sind im Himalaya-Gebirge, im Nordwesten Chinas und dem Hochland von Tibet anzutreffen.

cute news tier purpurhähnchen https://www.instagram.com/p/DR70AmhDIZk/
Bild: instagram

Dort leben sie auf einer Höhe von 2000 bis 5000 Meter über dem Meer. Im Winter migrieren sie aber in tiefere Ebenen.

cute news tier purpurhähnchen https://www.instagram.com/p/DR70AmhDIZk/
Bild: instagram

Während sie ihre Jungen aufziehen, leben die Vögel in Paaren. Danach schliessen sie sich zu grösseren Gruppen bis zu 25 Vögeln an.

Weißbrauen-Meisensänger Leptopoecile sophiae, erwachsenes Weibchen, mit neu flügge gewordenen Jungtieren, Huzhu Bei Shan, Provinz Qinghai, Tibetische Hochebene, China, Asien *** White-browed Tit Warbl ...
Bild: imago images

Purpurhähnchen sind sehr klein, sie werden nur etwa neun Zentimeter gross und wiegen etwa neun Gramm.

Struikhaantje, White-browed Tit-Warbler, Leptopoecile sophiae Struikhaantje, White-browed Tit-Warbler Copyright: xAgamix/xDubixShapirox
Bild: imago images

Zum Schluss noch gute News: Sie sind nicht bedroht. Das liegt vor allem daran, dass sie keine natürlichen Feinde haben.

White-browed Tit-Warbler, Leptopoecile sophiae White-browed Tit-Warbler, Leptopoecile sophiae, on Tibetan plateau, Qinghai, China. Also known as Severtzov s tit warbler. Tibetan Plateau China Copyrigh ...
Bild: imago images

Das war's mit diesen süssen und farbigen Vögeln für heute.

Bildnummer: 56675454 Datum: 10.11.2011 Copyright: imago/Xinhua (111208) -- BASUM-TSO, Dec. 8, 2011 (Xinhua) -- A white-browed tit-warbler stands on the snow-covered shore of the Basum-tso, a lake in N ...
Bild: imago images

Wenn ich ganz still bin, sieht sie mich nicht.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: tiktok

Trash Panda will noch kurz Hallo sagen.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: tiktok

Wie süss ist denn das Kleine?

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Wer freut sich so fest auf das Wochenende wie diese Küken auf ihre Dusche?

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: tiktok
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Katzen haben keinen Bock auf den Tierarzt
1 / 21
Diese Katzen haben keinen Bock auf den Tierarzt

Hier folgen ein paar lustige Samtpfoten, die den Tierarzt-Besuch alles andere als lustig finden. Bild: Imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Waschbär betrinkt sich bei Einbruch und wird ohnmächtig
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
12 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
12
Ihr wollt Ugly Christmas Sweaters? IHR WOLLT UGLY CHRISTMAS SWEATERS??
Hässliche Weihnachtspullis? Haben wir. Bitte sehr:
Zur Story