Cute News
27 unterhaltsame Tierbilder für einen besseren Freitag
Cute News, everybody!
Kommt her, ganz schnell,
die Cute News sind ganz aktuell.
Der Glühwein ist bereits am Kochen,
Zuerst aber Tierbildli, wie versprochen.
Oder so ungefähr.
Cuten Morgen.
Auf frischer Tat ertappt.
Gibt es das «Schatzchäschtli» noch?
Ernst gemeinte Frage: Wie heisst diese Religion und wie kann ich mich ihr anschliessen?
Ruhe bitte, er hat eine Frage.
Wenn meine Vermieterin doch nur Haustiere zulassen würde ...
Wer ist schon in Weihnachtsstimmung?
Zunge der Woche:
Es ist offiziell Kuschelwetter.
Nach den ganzen Weihnachtsmarktbesuchen:
Neulich während der Mittagspause.
Hätte ich auch so ein bequemes Bett, würde ich es nie wieder verlassen.
Eingepackt.
Nur einen Schluck? Bitti bätti?
Damit wir heute auch noch etwas lernen. Das hier ist ein Purpurhähnchen.
Besonders die Männchen sind mit so unglaublich schönen Federn geschmückt.
Die Farben der Weibchen sind weniger auffällig.
Purpurhähnchen sind im Himalaya-Gebirge, im Nordwesten Chinas und dem Hochland von Tibet anzutreffen.
Dort leben sie auf einer Höhe von 2000 bis 5000 Meter über dem Meer. Im Winter migrieren sie aber in tiefere Ebenen.
Während sie ihre Jungen aufziehen, leben die Vögel in Paaren. Danach schliessen sie sich zu grösseren Gruppen bis zu 25 Vögeln an.
Purpurhähnchen sind sehr klein, sie werden nur etwa neun Zentimeter gross und wiegen etwa neun Gramm.
Zum Schluss noch gute News: Sie sind nicht bedroht. Das liegt vor allem daran, dass sie keine natürlichen Feinde haben.
Das war's mit diesen süssen und farbigen Vögeln für heute.
Wenn ich ganz still bin, sieht sie mich nicht.
Trash Panda will noch kurz Hallo sagen.
Wie süss ist denn das Kleine?
Wer freut sich so fest auf das Wochenende wie diese Küken auf ihre Dusche?
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.