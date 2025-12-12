Liveticker

Bundesrat wird bald darüber entscheiden: Pfister stellt Kauf weiterer F-35 in Aussicht

Mehr «Schweiz»

Die Pressekonferenz im Liveticker:

Schicke uns deinen Input 14:45 Vielleicht bald mehr Kampfjets? Das bedeutet umgekehrt, dass die Schweiz nicht die 36 F-35-Jets kaufen wird können, wie das eigentlich geplant war. «Der Bundesrat wird in der Zukunft darüber beraten, weitere Jets zu kaufen», sagt Pfister. Denn im Grundsatz gelte immer noch: die Schweiz brauche diese Jets. 14:43 Jetzt geht es um die Kampfjets Pfister spricht jetzt über die F-35-Jets. Ausgangslage: Die USA will nun für die ursprünglich geplanten 36 Jets deutlich mehr Geld. «Trotzdem ist es für den Bundesrat keine Option, auf den Jet zu verzichten», sagt Pfister. Konkret habe der Bundesrat deshalb das VBS beauftragt, die maximal mögliche Anzahl Kampfflugzeuge, die es für die vereinbarten 6 Milliarden Schweizer Franken gebe, zu kaufen. 14:41 Sicherheitsstrategie





Bevor es um die Flugzeuge geht, informiert Pfister über die Sicherheitsstrategie der Schweiz. Da hat der Bundesrat heute die Prioritäten gesetzt. «Die sicherheitspolitische Strategie ist eine Dachstrategie und dient allen Akteuren, auch unseren Partnern im Ausland, als Orientierung», sagt Pfister. 14:37 So viele Kampfflugzeuge wie möglich Die Schweiz müsse mehr mit ihren europäischen Partnern zusammenarbeiten im Sicherheitsbereich, sagt Pfister. Es gelte nun zu priorisieren.



Wichtiger aber: «Wir wollen die maximal mögliche Anzahl Kampfflugzeuge beschaffen», sagt Pfister 14:35 Medienkonferenz beginnt Bundesrat Martin Pfister: «Wir erleben eine Zeit, in der sich die Geopolitik fundamental wandelt. Russland hat auf Kriegswirtschaft umgestellt und will seinen Einfluss mit hybrider Kriegsführung auch in Europa ausweiten. Gleichzeitig zieht sich die USA immer mehr zurück.»



Europa halte mit diesen Entwicklungen zu wenig Schritt, hält Pfister fest.« Die Schweiz ist gegenüber Angriffen aus der Lust, aber auch Cyberattacken besonders verletztlich». 14:25 Medienkonferenz um 14.30 Uhr Der Bundesrat hat am Freitag entschieden, weniger als 36 F-35-Kampfjets des US-Herstellers Lockhead Martin zu kaufen. Dadurch soll das vom Volk abgesegnete Budget eingehalten werden, argumentiert der Bundesrat. Ab 14.30 Uhr informiert Verteidigungsminister Martin Pfister an einer Medienkonferenz.

Was ist neu?

Die Schweiz wird vorderhand weniger als die ursprünglich geplanten 36 F-35-Kampfjets vom US-amerikanischen Hersteller Lockheed Martin kaufen. Das hat der Bundesrat am Freitag beschlossen.

Die Schweiz kauft nun doch weniger F-35-Jets als angenommen. Bild: keystone

Erst im Sommer war nach Gesprächen mit den USA bekannt geworden, dass es keine Fixpreise für die F-35-Jets geben wird. Die USA machen Mehrkosten für Teuerung, Entwicklung der Rohstoffpreise und weitere Faktoren geltend.

Wie viele Jets sollen nun gekauft werden?

Wie es in einer Medienmitteilung heisst, sollen beim Kauf so viele Jets angeschafft werden, wie es innerhalb des von der Stimmbevölkerung beschlossenen Budgets von 6 Milliarden Franken möglich ist. Wie viele Flugzeuge es schliesslich sein werden, lässt er damit offen.

Werden vielleicht gar keine F-35 gekauft?

Nein, ein grundsätzlicher Verzicht auf den F-35 bleibt für den Bundesrat auch trotz der Mehrkosten keine Option. Die Beschaffung der Jets sowie der Systeme zur bodengestützten Luftverteidigung sei es für die Armee in begrenztem Umfang nötig, um die Schweiz mit modernen Systemen vor Bedrohungen aus der Luft zu schützen. Zudem sei für die Beschaffung genau dieser Jets innerhalb von Europa ein guter Austausch nötig. Neben der Schweiz setzen 13 weitere Nationen auf den US-Jet.

Ist eine weitere Aufrüstung trotzdem möglich?

Ja, ganz vom Tisch ist die Beschaffung der insgesamt 36 F-35-Jets nicht. Der Bundesrat argumentiert aufgrund der verschlechterten geopolitischen Lage, dass die Stärkung der Sicherheit der Schweiz ein prioritäres Thema sei. Bis Ende Januar 2026 sollen vom VBS Eckwerte für das weitere Vorgehen zur Stärkung der Landesverteidigung geliefert werden. Weiter soll es «eine interne Priorisierung der Bedürfnisse für die Jahre 2026/2027» vorlegen. In der Folge könnte die Beschaffung der weiteren F-35-Flieger zum Thema werden.

Neben den F-35 sollten aber auch weitere Jets zum Thema werden. Mittelfristig will der Bundesrat die Luftverteidigung weiter stärken. Als Basis für diese Arbeiten dient der Bericht «Luftverteidigung der Zukunft» aus dem Jahr 2017. Dessen Schlussfolgerungen hätten «weitestgehend ihre Gültigkeit behalten», schreibt die Landesregierung. Demnach braucht die Schweiz künftig 55 bis 70 moderne Kampfflugzeuge – also rund doppelt so viele, wie nun mit dem F-35-Kauf beschafft werden.

Das Verteidigungsdepartement prüft nun - unabhängig vom Flugzeugtyp - das weitere Vorgehen. «Der Reifegrad neuer Technologien und Systeme einerseits und die Dringlichkeit der sicherheitspolitischen Lage andererseits sind wichtige Faktoren bei der Entscheidung, ob bestehende Systeme nachgerüstet oder neue Systeme beschafft werden sollen.»

(dab/sda)