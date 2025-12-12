wechselnd bewölkt
Britische Autorin Joanna Trollope gestorben

12.12.2025, 14:5312.12.2025, 14:53

Die britische Bestseller-Autorin Joanna Trollope ist tot. Das berichten mehrere britische Medien wie die BBC und die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf ein Statement der Familie.

Joanna Trollope ist gestorben.Bild: www.imago-images.de

Die 82-Jährige sei am Donnerstag «friedlich in ihrem Zuhause» gestorben, teilten ihre beiden Töchter Louise und Antonia demnach mit.

Ihr Literaturagent James Gill teilte mit, man habe «mit grosser Traurigkeit» vom Tod von Trollope erfahren – «eine unserer beliebtesten, renommiertesten und von einem breiten Publikum meistgelesenen Romanautorinnen.»

Viele ihrer mehr als 40 Romane spielten im ländlichen Mittelengland, häufig ging es um gesellschaftliche Themen wie Affären, Beziehungen, Familienleben und Ehekrisen. Zu ihren Werken gehören etwa «The Rector's Wife», «Marrying the Mistress» oder «Other People's Children». Der BBC zufolge wurden ihre Bücher in mehr als 25 Sprachen übersetzt, einige Werke seien zudem fürs Fernsehen adaptiert worden. (dab/sda/dpa)

