Bringt Apple im übernächsten Jahr ein iPhone 20 statt ein iPhone 19 auf den Markt?

iPhone 20 statt iPhone 19: Darum könnte Apple eine Handy-Version auslassen

Beim zehnjährigen iPhone-Jubiläum 2017 hat Apple mit dem iPhone X eine Nummer übersprungen. Was plant der Konzern zum zwanzigjährigen Bestehen der Handy-Reihe?

Steve Haak / t-online

Das iPhone wird im übernächsten Jahr 20 Jahre alt. Zum Jubiläum der Smartphone-Reihe könnte der Konzern eine Versionsnummer überspringen und statt eines iPhone 19 ein iPhone 20 veröffentlichen. Das sagte ein leitender Mitarbeiter des Marktforschers Omdia auf einer Tech-Konferenz in Seoul, wie die koreanische Zeitung «ETNews» berichtet.

«Apple wird das iPhone 18e und das iPhone 20 im ersten Halbjahr 2027 herausbringen und das iPhone 20 Air, Pro, Pro Max und das iPhone Fold 2 im zweiten Halbjahr», wird der Omdia-Berater zitiert. Woher er diese Informationen habe, sei nicht bekannt, heisst es.

Ganz abwegig sind die Aussagen des Marktforschers nicht. Zum zehnjährigen Bestehen der iPhone-Reihe hatte Apple ebenfalls eine Versionsnummer übersprungen und statt eines iPhone 9 ein iPhone X (X steht für die römische Zahl 10, Anm. d. Red.) veröffentlicht.

Da in diesem Jahr das iPhone 17 veröffentlicht wurde und im kommenden Jahr vermutlich das iPhone 18 folgt, müsste Apple wieder eine Nummer auslassen, um 2027 das iPhone 20 auf den Markt bringen zu können.

Jubiläums-iPhone mit neuer Display-Technologie?

Vor wenigen Wochen hatte das koreanische Fachmagazin bereits erste Details zum Jubiläums-iPhone veröffentlicht. Demnach könnte Apple bei dem Handy erstmals eine neue Display-Technologie einsetzen.

Die sogenannten CoE-Bildschirme (Color Filter on Encapsulation) sollen dünner und heller als die bisherigen Displays sein. Das sei möglich, weil die verschiedenen Schichten platzsparender als bislang angeordnet seien. Für die Produktion der Displays soll laut «ETNNews» Konkurrent Samsung verantwortlich sein.

Am 9. Januar 2007 hatte Steve Jobs das erste Apple iPhone vorgestellt und ebnete damit den Weg für die Smartphones. In den USA kam das Ur-iPhone im Sommer 2007 in den Handel, in Deutschland erst im November.