Österreichs Kanzler will nach Anschlag mehr Mittel gegen Gefährder

Mindestens 5 Tote bei Terroranschlag in Wien – was wir bisher wissen und was nicht

Bei einem Terroranschlag am Montagabend sind in der Wiener Innenstadt mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Der Angriff hatte gegen 20.00 Uhr in einem Ausgehviertel begonnen, wo kurz vor Beginn neuer Corona-Ausgangssperren viele Menschen unterwegs waren.

Der österreichische Innenminister Karl Nehammer sagte am Dienstagmorgen: «Meiden Sie weiterhin die Innenstadt. Es herrscht heute keine Schulpflicht. Wir haben eine verstärkte Überwachung des öffentlichen Raums.» Die Ermittlungen …