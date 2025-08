Weil er mit Abgang drohte: Musk erhält von Tesla Aktien im Wert von 30 Milliarden Dollar

Mehr «International»

Der Vorstand von Elektroautohersteller Tesla hat Elon Musk 96 Millionen Aktien im Wert von rund 30 Milliarden Dollar zugesprochen. Der Multimilliardär hatte zuvor damit gedroht, das Unternehmen zu verlassen, sollte er diese Aktien nicht bekommen, wie die «Financial Times» schreibt.

Tesla teilte mit, dass der Entscheid von einem vom Vorstand gebildeten Sonderausschuss genehmigt worden sei. Dieser besteht nur aus den Vorsitzenden Robyn Denholm und Kathleen Wilson-Thompson. «Elon zu halten ist wichtiger denn je», heisst es in einem Brief des Unternehmens an die Aktionäre.

Mehr folgt in Kürze ...