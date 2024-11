Zehn Jahre nach Anschlag: «Charlie Hebdo» sucht Karikaturen über Gott

Charlie Hebdo will mit Karikaturen der «Wut über den Einfluss der Religionen auf ihre persönlichen Freiheiten» Ausdruck verleihen. Bild: keystone

Knapp zehn Jahre nach dem islamistischen Anschlag auf die Pariser Redaktion von «Charlie Hebdo» sucht die Redaktion den besten religionskritischen Karikaturisten.

Unter dem Motto «#LachenÜberGott» (#RireDeDieu/#MOCKINGGOD) hat das Satireblatt nun weltweit Zeichnerinnen und Zeichner aufgerufen, die «lustigste und bissigste Karikatur über Gott» zu entwerfen, um ihrer «Wut über den Einfluss der Religionen auf ihre persönlichen Freiheiten» Ausdruck zu verleihen.

Wie das Blatt auf ihrer Homepage schreibt, richtet sich der Wettbewerb an diejenigen, die es «leid sind, in einer von Gott und Religion regierten Gesellschaft zu leben», die genug davon haben «ständig über das angeblich Gute und Böse belehrt zu werden» und es satthaben, «dass all die religiösen Führer unser Leben diktieren».

Am 7. Januar 2015 kamen bei dem islamistischen Anschlag auf die Redaktion zwölf Menschen ums Leben, darunter mehrere der bekanntesten Karikaturisten Frankreichs. Zuvor hatte das Blatt, das für seine blasphemischen Provokationen bekannt ist, Mohammed-Karikaturen verbreitet.

Der Wettbewerb richtet sich an Cartoonisten und Pressezeichner jeden Alters. Bewerbungsfrist ist der 15. Dezember. (sda/dpa)