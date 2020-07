Elon Musk zeigt Pläne für Tesla-Fabrik in Berlin – und hat ein paar verrückte Ideen

Kondukteur beleidigt Basler Expat-Influencerin – dieser Post löst Welle der Empörung aus

Die polnische Bloggerin Magdalena lebt seit vier Jahren in Basel und liebt eigentlich die Schweiz und den ÖV. Bis letzten Sonntag. Weil sie ein falsches Billett gelöst hatte, wurde sie von einem Kondukteur der Zentralbahn verbal angegangen. Wie ausländerfeindlich ist die Schweiz? Auf Instagram schlägt der Fall hohe Wellen.

Bloggerin Magdalena (29) wohnt seit vier Jahren in Basel. Auf ihrem Instagram-Profil GirlinBasel berichtet die Polin, wie es sich als Expat am Rheinknie lebt, und postet fleissig Fotos von ihren unzähligen Ausflügen in der Schweiz. Die Beiträge der Influencerin treffen einen Nerv: Die junge Mutter hat auf Instagram 22'000 Follower.

Bei ihren Trips hat die studierte Juristin bislang nur gute Erfahrungen mit dem ÖV in der Schweiz gemacht. Bis letzten Sonntag.

«Ich bin noch immer schockiert. Ich …