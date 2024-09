3. Land in Asien: Ab Januar ist die «Ehe für alle» in Thailand erlaubt

Bislang gab es in Thailand ein Lebenspartnerschaftsgesetz, das aber keine vollen gesetzlichen Eherechte beinhaltete. Trotz der konservativen Wertvorstellungen in Thailand gilt das Land als extrem liberal und offen für Transgender und Homosexuelle. Schon lange ist es eines der beliebtesten Reiseziele für queere Touristen aus aller Welt. (sda/dpa/con)

Thailand ist das erste Land in Südostasien, das die gleichgeschlechtliche Ehe gesetzlich verankert und nach Taiwan und Nepal erst das dritte Land in Asien. In der Schweiz ist sie seit 2022 zugelassen, in Deutschland seit 2017.

Unterhaus und Senat hatten dem Gesetz bereits vor Monaten mit überwältigender Mehrheit zugestimmt. In 120 Tagen soll es in Kraft treten.

Eine globale Umfrage zeigt, dass die Wohnkosten in den allermeisten Ländern die Menschen weit mehr plagen als in der Schweiz – und dass man in einem Land gar sorgenfrei lebt.

Die Wohnkosten bereiten den Menschen weltweit grosse Sorgen. Das zeigt eine Umfrage der Beratungsfirma Gallup, an der 38'000 Menschen in 38 Industrieländern teilgenommen haben. Demnach ist die Hälfte der Menschen nicht zufrieden mit dem Angebot an guten, bezahlbaren Wohnungen – so viele wie nie in den letzten knapp zwei Jahrzehnten. Die «Financial Times» titelte dazu: «Besorgnis über Wohnkosten erreicht in reichen Ländern ein Rekordniveau.»