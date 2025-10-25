wechselnd bewölkt
«Asiens Jacky Kennedy»: Thailands Ex-Königin Sirikit ist tot

25.10.2025, 06:1025.10.2025, 06:26
epa12480111 A Thai person mourns Queen Mother Sirikit after the announcement of her death at King Chulalongkorn Memorial Hospital in Bangkok, Thailand, 25 October 2025. The Royal Household Bureau stat ...
Ein trauernder Thailänder hält das Bildnis der Ex-Königin.Bild: keystone

Die langjährige thailändische Königin Sirikit ist tot. Die frühere Monarchin, die in den vergangenen Jahren immer wieder im Krankenhaus behandelt werden musste, sei am Freitagabend (Ortszeit) im Alter von 93 Jahren gestorben, teilte das Königshaus in Bangkok in einer offiziellen Erklärung mit. Der Hof kündigte eine Beerdigung «mit den höchsten königlichen Ehren» an und rief eine einjährige Trauerzeit aus.

«Ihre ewige Anmut und Hingabe an die thailändische Nation werden in tiefster Verehrung in Erinnerung bleiben», teilte die thailändische Regierung mit. Das Kabinett von Ministerpräsident Anutin Charnvirakul wollte am Morgen zusammenkommen, um über Details zu den Trauerfeierlichkeiten, den verschiedenen Zeremonien und der Bestattung zu beraten.

Flaggen auf halbmast

In sozialen Medien verbreitete sich die Nachricht von ihrem Tod am Morgen (Ortszeit) in Windeseile. An Regierungsgebäuden wehten die Flaggen auf halbmast, Minister und Beamte waren in Schwarz gekleidet.

Thai people hold portrait of Thailand Queen Mother Sirikit in Bangkok, Thailand, Saturday, Oct. 25, 2025. (AP Photo/Sakchai Lalit) Thailand Obit Queen Mother
Bild: keystone

Sirikit wurde in ihrer Heimat immer noch als Königin verehrt, obwohl sie seit dem Tod ihres Mannes Bhumibol im Jahr 2016 und der Krönung ihres Sohnes Maha Vajiralongkorn streng genommen die Königsmutter war. Ihr Geburtstag am 12. August wurde alljährlich als nationaler Feier- und Muttertag begangen.

Sirikit zierte die Modemagazine der Welt

Lange gehörten Bhumibol und Sirikit zu den wichtigsten Figuren der internationalen Aristokratie. Oft zierten Aufnahmen der Diplomatentochter Titelblätter in aller Welt, Modemagazine feierten sie als Stilikone. Die «Vanity Fair» rühmte sie einmal als «Asiens Jackie Kennedy», die «Paris Match» als schönste Königin überhaupt. In den 1950er und 1960er Jahren galt Thailands Regentin als Inbegriff asiatischer Anmut und Eleganz.

FILE - Queen Mother Sirikit passes by Russian honor guards while arriving in Moscow Vnukovo airport, July 2, 2007. (AP Photo/Misha Japaridze, File) Thailand Obit-Queen Mother
Königin Sirikit bei einem Staatsbesuch in Moskau.Bild: keystone

Besondere Beziehung zur Schweiz

Mit Bhumibol war sie seit April 1950 verheiratet, kurz darauf folgte die offizielle Krönung. Das Paar, das vier Kinder bekam, hielt sich oft und gerne in der Schweiz auf und war dem europäischen Jetset zugetan.

Die Liaison der beiden war im vergangenen Jahrhundert eine der grösseren Liebesgeschichten des internationalen Adels. Dabei sah es am Anfang – sie war 15, er 19 Jahre jung - gar nicht danach aus. «Es war Hass auf den ersten Blick», erinnerte sich Sirikit viele Jahre später an das erste Treffen 1947 in Paris.

FILE - King Bhumibol of Thailand, right, walks with his wife Queen Sirikit, center, and their 13-year-old son Crown Prince Vajiralongkorn through the gardens of their residence at Sunninghill, Berkshi ...
V.l.n.r.: Kronprinz Vajiralongkorn, Königin Sirikit, König Bhumibol, 1966.Bild: keystone

Sirikit Kitiyakara wurde überwiegend in Europa erzogen. Als Schülerin in der Schweiz lernte sie ihren zukünftigen Ehemann kennen. Im Oktober 1948 hatte Bhumibol am Genfersee einen Autounfall, bei dem er ein Auge verlor. Sirikit besuchte ihn regelmässig im Spital.

Erste Tochter kommt in Lausanne zur Welt

Hochzeit feierten die zwei am 28. April 1950 bei einer grossen Zeremonie in der thailändischen Hauptstadt Bangkok, eine Woche später folgte die offizielle Krönung. Nach der Krönung setzte König Bhumibol zunächst sein Studium in Lausanne fort. Am 5. April 1951 kam ihre erste Tochter, Ubol Ratana, in Lausanne zur Welt. Danach kehrte die Familie nach Thailand zurück.

Der in den USA geborene Bhumibol verbrachte rund 18 Jahre seines Lebens in Lausanne. Nach dem Tod seines Vaters kam er 1933 als Fünfjähriger zusammen mit der Mutter und seinen beiden Geschwistern an den Genfersee. In Lausanne ging er zur Schule, ans Gymnasium und an die Universität.

Auftritte werden rar

FILE - British Queen Elizabeth II, right, smiles as she greets Thai Queen Sirikit, left, with Thai King Bhumibol Adulyadej looking on at a reception at the British Ambassador&#039;s residence in centr ...
Royals unter sich: die Königinnen Sirikit und Elizabeth II.Bild: keystone

Nach einem Schlaganfall 2012 zog sich Sirikit fast gänzlich aus der Öffentlichkeit zurück. Fotos der Ex-Monarchin wurden in den letzten Jahren rar. Darauf war sie weisshaarig und gebrechlich, wirkte aber noch immer elegant. Die Krönung ihres Sohnes im Mai 2019 hatte sie krankheitsbedingt bereits verpasst. (sda/dpa)

