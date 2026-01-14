meist klar-2°
DE | FR
burger
International
Tier

Seltenes Baumkänguru-Baby in England geboren

Video: x/watson

Seltenes Baumkänguru-Baby geboren – vermutlich das Süsseste, das du heute sehen wirst

Mit winzigen Kameras begleiten Experten in England die Entwicklung des Baumkänguru-Jungen. Ein Name für das seltene Tierchen wird noch gesucht.
14.01.2026, 04:2714.01.2026, 04:27
Ein Artikel von
t-online

Neugierig und noch etwas unsicher blickt das kleine Tierchen mit seinen Kulleraugen aus dem Beutel seiner Mutter Kitawa: In einem Zoo im englischen Chester macht ein seltenes Baumkänguru-Baby seine ersten Erfahrungen mit der Aussenwelt.

Das undatierte Foto zeigt das Baumkänguru-Jungtier des Chester Zoo, das zum ersten Mal aus seinem Beutel geschlüpft ist.
Das undatierte Foto zeigt das Baumkänguru-Jungtier des Chester Zoo, das zum ersten Mal aus seinem Beutel geschlüpft ist.Bild: chester zoo

Geboren wurde das Tierchen schon vor einigen Monaten, aus dem Beutel gewagt hat sich das kleine Känguru jedoch erst jetzt, wie der Zoo mitteilte. Derzeit wiege das noch namenlose Männchen etwa 1,85 Kilogramm, bei der Geburt sei es etwa so gross wie eine kleine Bohne gewesen.

Laut dem Zoo führten Experten winzige Kameras in den Beutel der Mutter, um die Entwicklung des Jungtieres verfolgen zu können. Die Aufnahmen aus dem Beutel liefern demnach wertvolle Erkenntnisse über die seltenen Tiere. Diese könnten «unsere weltweiten Bemühungen zur Erhaltung dieser Art unterstützen und hoffentlich beschleunigen», sagte Baumkänguru-Experte Matthew Lloyd der Mitteilung zufolge.

Baumkängurus sind auf Papua-Neuguinea heimisch. Die Beuteltierart gilt als vom Aussterben bedroht. Das Baby von Mama Kitawa und Papa Kayjo kam den Angaben nach im Rahmen eines internationalen Zuchtprogramms zur Erhaltung der Art auf die Welt.

Video: x/watson

Verwendete Quellen:

  • Nachrichtenagentur dpa
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Trump zeigt Ford-Mitarbeiter bei Werkbesuch den Mittelfinger
Der US-Präsident besucht eine Autofabrik in Michigan. Zunächst bleibt alles ruhig, doch dann kommt es zu einem Eklat. Das Weisse Haus äusserte sich bereits.
Donald Trump erregte einmal mehr Aufsehen, als er am Dienstag zu Besuch in einer Fabrik des Autobauers Ford in Dearborn, im US-Bundesstaat Michigan, war. Nachdem der Präsident eine Rede vor den Mitarbeitern gehalten hatte, wurde er offenbar von einem der Ford-Angestellten beschimpft, woraufhin der 79-Jährige zunächst mit dem Zeigefinger auf den Mann wies und ihm dann den Mittelfinger zeigte. Dies legen mehrere Videoaufnahmen nahe, die das Portal «TMZ» am Dienstag von dem Vorfall veröffentlichte.
Zur Story