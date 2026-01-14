Video: x/watson

Seltenes Baumkänguru-Baby geboren – vermutlich das Süsseste, das du heute sehen wirst

Mit winzigen Kameras begleiten Experten in England die Entwicklung des Baumkänguru-Jungen. Ein Name für das seltene Tierchen wird noch gesucht.

Neugierig und noch etwas unsicher blickt das kleine Tierchen mit seinen Kulleraugen aus dem Beutel seiner Mutter Kitawa: In einem Zoo im englischen Chester macht ein seltenes Baumkänguru-Baby seine ersten Erfahrungen mit der Aussenwelt.

Das undatierte Foto zeigt das Baumkänguru-Jungtier des Chester Zoo, das zum ersten Mal aus seinem Beutel geschlüpft ist. Bild: chester zoo

Geboren wurde das Tierchen schon vor einigen Monaten, aus dem Beutel gewagt hat sich das kleine Känguru jedoch erst jetzt, wie der Zoo mitteilte. Derzeit wiege das noch namenlose Männchen etwa 1,85 Kilogramm, bei der Geburt sei es etwa so gross wie eine kleine Bohne gewesen.

Laut dem Zoo führten Experten winzige Kameras in den Beutel der Mutter, um die Entwicklung des Jungtieres verfolgen zu können. Die Aufnahmen aus dem Beutel liefern demnach wertvolle Erkenntnisse über die seltenen Tiere. Diese könnten «unsere weltweiten Bemühungen zur Erhaltung dieser Art unterstützen und hoffentlich beschleunigen», sagte Baumkänguru-Experte Matthew Lloyd der Mitteilung zufolge.

Baumkängurus sind auf Papua-Neuguinea heimisch. Die Beuteltierart gilt als vom Aussterben bedroht. Das Baby von Mama Kitawa und Papa Kayjo kam den Angaben nach im Rahmen eines internationalen Zuchtprogramms zur Erhaltung der Art auf die Welt.

