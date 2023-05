Die fetteste Katze der Welt macht jetzt Diät

Ein 18 Kilogramm schwerer Kater, der im Internet für Aufsehen sorgte, macht jetzt Diät. Seine neue Besitzerin will mit ihm gemeinsam abnehmen.

Eine Mitarbeiterin des Richmond Animal Care and Control Tierheims hält die Katze Patches in den Armen. Bild: Richmond Animal Care and Control

Für den amerikanischen Kater Patches ist jetzt Diät angesagt. Das wegen seines massiven Übergewichts im Internet bekannt gewordene Haustier soll jetzt bei seiner neuen Besitzerin kräftig abnehmen. Von einigen Medien als «fetteste Katze der Welt» bezeichnet, sollen jetzt einige der 18.3 Kilo verschwinden, di er auf die Waage gebacht hat. Das sagte Kay Ford, die nach einem einen Aufruf eines Tierheimes Patches adoptiert hat.

Die Samtpfote war Mitte April bekannt geworden, als sein Vorbesitzer sich nicht mehr um ihn kümmern konnte und das Tier im «Richmond Animal Care and Control»-Tierheim um US-Bundesstaat Virginia abgab. Der Direktor der Einrichtung sagte dem britischen «The Telegraph», dass dies die grösste Katze sei, die er je gesehen habe.

Patches habe in keinen der Käfige gepasst und wurde zunächst in einem Büro eines Mitarbeiters untergebracht. In den sozialen Medien suchte das Tierheim nach einem neuen Zuhause. Kurz darauf meldete sich Kay Ford, berichtete die Einrichtung auf Facebook. Sie wolle zusammen mit Patches abnehmen, schrieb sie in ihrer Adoptionsbewerbung.

Die Diät scheint schon Früchte zu tragen: In den ersten zwei Wochen hat Patches bereits ein Kilo abgenommen. Da er aber etwa dreimal so schwer ist wie ein durchschnittlicher Kater, hat er wohl noch einen langen Weg vor sich.

