Nebelfelder
DE | FR
burger
International
Tier

15 Festnahmen nach brutaler Elefanten-Wilderei auf Sumatra

epa05213330 A family of elephants during an elephant collaring operation in Tsavo East National Park, approximately 337km south east from Nairobi, Kenya, 15 March 2016. KWS and Save The Elephants (STE ...
In Sumatra wurden 15 Personen wegen Wilderei festgenommen.Bild: EPA

15 Festnahmen nach brutaler Elefanten-Wilderei auf Sumatra

04.03.2026, 07:5404.03.2026, 07:54

Nach der Tötung und Enthauptung mehrerer stark bedrohter Elefanten auf der indonesischen Insel Sumatra hat die Polizei 15 mutmassliche Mitglieder eines organisierten Wildererrings festgenommen. Den Verdächtigen wird vorgeworfen, Elefanten erschossen und deren Stosszähne für den illegalen Elfenbeinhandel entfernt zu haben.

Auslöser der Ermittlungen waren ein Dutzend Elefantenkadaver, die seit 2024 im Bezirk Pelalawan in der Provinz Riau mit abgetrenntem Kopf gefunden wurden.

Festgenommenen drohen 15 Jahre Haft

Nach Angaben der Polizei soll das Netzwerk arbeitsteilig organisiert gewesen sein – mit Schützen, Helfern zum Abtrennen der Köpfe, Waffenlieferanten, Finanziers und Zwischenhändlern für den Verkauf des Elfenbeins. Drei weitere Verdächtige sind noch flüchtig. Im Falle einer Verurteilung drohen bis zu 15 Jahre Haft. Zum Umfang des sichergestellten Elfenbeins wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Die seltenen Sumatra-Elefanten (Elephas maximus sumatranus) leben ausschliesslich auf Sumatra, der sechstgrössten Insel der Welt, die südwestlich von Malaysia und Singapur liegt. Die Weltnaturschutzunion (IUCN) führt die Unterart auf ihrer Roten Liste als «vom Aussterben bedroht».

Nach Schätzungen der Naturschutzorganisation WWF leben heute schätzungsweise nur noch 2'500 bis 2'800 Exemplare in freier Wildbahn. Hauptursachen sind der massive Verlust ihres Lebensraums durch Abholzung für Palmölplantagen sowie Wilderei und Konflikte mit Menschen. (sda/dpa)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Elefant läuft in Menschenmenge in Indien Amok
1 / 13
Elefant läuft in Menschenmenge in Indien Amok
Ein wild gewordener Elefant hat heute Mittwoch die Menschen in der indischen Stadt Siliguri (Westbengalen) in Angst und Schrecken versetzt.
quelle: ap/ap
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Touristen geraten zu nahe an einen Elefanten
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Deutscher Zoll entdeckt 25 Kilo Ketamin in goldenen Gartenzwergen
Der Zoll am Flughafen Köln/Bonn in Deutschland hat rund 25 Kilogramm der Droge Ketamin entdeckt – versteckt in fünf goldenen Gartenzwergen. Die Drogen hätten laut Zoll einen Verkaufswert von rund einer Million Euro (rund 908'000 Franken) gehabt.
Zur Story