Kind im US-Bundesstaat New York im Garten von Bär angegriffen

Ein siebenjähriger Junge ist beim Spielen im Garten eines Hauses im US-Bundesstaat New York von einem Bär angegriffen und verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag einige Kilometer nördlich der US-Ostküstenmetropole New York City im Ort North Castle, wie der örtliche Polizeichef Peter Simonsen mitteilte. Die Eltern des Jungen hätten diesen in der Folge in Sicherheit gebracht. Es blieb zunächst unklar, wie ernst die Wunden waren. «Soweit ich weiss, sind die Verletzungen nicht lebensbedrohlich, aber er befindet sich derzeit noch in Behandlung», sagte Simonsen.

Ein Schwarzbär (Symbolbild). Bild: keystone

Die gerufene Polizei näherte sich dem Bär, der sich noch immer im Garten des Hauses aufhielt. Als er sich trotzdem nicht zurückzog, erschoss ein Beamter das Tier. Im Bundesstaat New York gibt es bis zu 8000 Schwarzbären, die aber meistens in bergigen Regionen leben. In den dicht besiedelten Gebieten nördlich der Millionenstadt New York sind sie selten. (sda/dpa)