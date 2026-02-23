Seltener Riesenhai in der Adria vor Kroatien aufgetaucht



Bis zu zehn Meter lang kann er werden: Vor der kroatischen Adriaküste ist ein Riesenhai gesichtet worden. Das Gewässer, in dem er sich derzeit aufhält, ist für diese Art eher ungewöhnlich, berichtet «20 Minuten».

Riesenhaie sind für Menschen ungefährlich. (Symbolbild) bild: wikipedia

Riesenhaie bevorzugen normalerweise kühlere Gewässer. Doch nahe der Insel Cres in der Kvarner-Bucht herrschen dennoch günstige Bedingungen. Dort gibt es grosse Mengen an Zooplankton, von dem sich die Tiere ausschliesslich ernähren.

Die Insel Cres liegt in der nördlichen Adria in Kroatien. bild: screenshot google maps

Für Menschen ist der Riesenhai deshalb ungefährlich. Weltweit gilt die Art jedoch als bedroht und steht auf der Roten Liste. Hauptgründe dafür sind die frühere Jagd mit Harpunen sowie der Beifang in Fischernetzen. Nach dem Walhai gilt er als zweitgrösster Fisch der Welt. (fak)