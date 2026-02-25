Nebel
DE | FR
burger
International
Deutschland

Deutschland: Friedrich Merz will Beziehungen zu China ausbauen

Friedrich Merz will Beziehungen zu China vertiefen

25.02.2026, 07:0825.02.2026, 07:08

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will die wirtschaftlichen und diplomatischen Beziehungen zu China ausbauen. «Ich lege grossen Wert darauf, diese zu erhalten und auch zu vertiefen – überall wo das möglich ist», sagte er zum Auftakt seines China-Besuchs bei einem Treffen mit Ministerpräsident Li Qiang in Peking.

epa12775438 Chancellor of Germany Friedrich Merz (L) and Premier of China Li Qiang shake hands at the Great Hall of the People in Beijing, China, 25 February 2026. Merz is visiting China for the first ...
Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz und der Premierminister Chinas Li Qiang. Bild: keystone

Er betonte auch die Notwendigkeit, auf europäischer Ebene eng mit China zusammenzuarbeiten. «Wir tragen gemeinsam Verantwortung in der Welt und dieser Verantwortung sollten wir auch gemeinsam gerecht werden.»

Es gebe «grosses Potenzial für weiteres Wachstum» beider Volkswirtschaften, sagte Merz. Damit das gelinge, seien «offene Gesprächskanäle» nötig. Der Kanzler kündigte Besuche von Fachministern in den nächsten Monaten an. Es werde einen intensiven im Verlaufe des Jahres geben.

Fünf Regierungsabkommen unterzeichnet

Nach dem Treffen wurden in Anwesenheit von Li und Merz fünf Regierungsabkommen unterzeichnet. Unter anderem vereinbarten beide Seiten eine Fortsetzung der Kooperation im Kampf gegen den Klimawandel sowie bei der Bekämpfung von Tierseuchen. Auch zwischen den Fussball- und Tischtennisverbänden wurden Vereinbarungen unterzeichnet.

epa12775436 Chancellor of Germany Friedrich Merz (C) is welcomed with military honors at the Great Hall of the People by Li Qiang (L), Premier of China, in Beijing, China, 25 February 2026. Merz is vi ...
Nach seinem Besuch beim Premierminister soll der deutsche Bundeskanzler noch den Präsidenten Chinas, Xi Jinping treffen.Bild: keystone

Merz war am Vormittag (Ortszeit) zum ersten China-Besuch seiner Amtszeit in der Hauptstadt Peking eingetroffen. Li empfing ihn in der Grossen Halle des Volkes mit militärischen Ehren.

Später will der Kanzler Präsident Xi Jinping zu einem Gespräch und Abendessen treffen. Dabei soll es vor allem um die wirtschaftliche Zusammenarbeit und sicherheitspolitische Themen wie den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen. China gilt als wichtigster Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin. (sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
China feiert Militärparade mit Putin und Kim Jong-un
1 / 27
China feiert Militärparade mit Putin und Kim Jong-un

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat die grosse Parade zum Ende der japanischen Besatzung vor 80 Jahren eröffnet.
quelle: keystone / mahesh kumar
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Schweizer Firma bricht Rolltreppen-Weltrekord in China
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Regierungszeitung: Strafverfahren gegen Telegram-Gründer
Moskaus Vorgehen gegen den Messengerdienst Telegram spitzt sich zu. Die Handlungen des Telegram-Mitgründers Pawel Durow würden im Rahmen eines Strafverfahrens wegen Unterstützung terroristischer Aktivitäten untersucht.
Zur Story