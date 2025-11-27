Ein Warnschild an einem Strand nahe Sydney. Bild: keystone

Schweizerin stirbt bei Haiattacke, Partner verletzt – Zeugen reagierten «heldenhaft»

Bei einem Haiangriff vor der australischen Ostküste ist eine junge Frau tödlich verletzt worden.

Mehr «International»

Bei einem Haiangriff vor der australischen Ostküste ist am Donnerstag eine junge Schweizerin tödlich verletzt worden. Der Hai griff auch ihren Partner an, der gemäss Polizeiangaben in kritischem Zustand ins Spital gebracht wurde.

Bei den Betroffenen handelt es sich um Schweizer Touristen, wie die örtliche Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Artikel der Australischen Zeitung «Sydney Morning Herald» bestätigte.

Beide seien in ihren Zwanzigern, schrieb die Polizei in einem Communiqué weiter. Der junge Mann wurde demnach mit schweren Verletzungen am Bein ins John Hunter Hospital gebracht. Die Frau sei bereits am Unfallort verstorben.

GoPro-Aufnahmen werden ausgewertet

Experten werden nun die Art des Hais bestimmen, der für die Attacke verantwortlich ist, hiess es in der Mitteilung weiter.

Die Polizei würde nun die GoPro-Aufnahmen des Pärchens analysieren, schreibt der «Sydney Morning Herald». Demnach seien kurz vor dem Hai-Angriff mit der GoPro Delfine im Wasser gefilmt worden.

Ob die Hai-Attacke ebenfalls auf den Aufnahmen ist, ist jedoch noch unklar. Die Zeitung schreibt jedoch, dass es sich beim Hai um einen drei Meter langen Bullenhai gehandelt haben könnte. Der Mann habe zuerst versucht, gegen den Hai anzukämpfen, bevor er selber gebissen wurde, berichtet der «Sydney Morning Herald» weiter.

Augenzeugen reagierten schnell

Die Behörden lobten die schnelle Reaktion der Augenzeugen, welche möglicherweise das Leben des Mannes retteten. Diese hätten mit einem provisorischen Tourniquet das verletzte Bein verarztet.

«Der Mut der Umstehenden in dieser Situation ist beeindruckend», sagte Josh Smyth, Leiter der Rettungsdienste von New South Wales. «Sehr heldenhaft, und [es] hat uns offensichtlich Zeit verschafft, um zu dem männlichen Patienten zu gelangen.»

Touristen auf dem Campingplatz sagten, das Pärchen sei am frühen Donnerstagmorgen ins Wasser gegangen. Nach der Attacke sei die Neuigkeit schnell auf dem Campingplatz herumgegangen, worauf der Strand für mindestens 24 Stunden gesperrt wurde.

Abgelegener Ort

Der Strand ist aufgrund seiner Abgeschiedenheit nicht rund um die Uhr von Rettungsschwimmern bewacht. James Turnham, Koordinator der Rettungsschwimmer an der mittleren Nordküste, sagte, der abgelegene Strand sei ein beliebter Badeort.

«Wir möchten natürlich, dass sie sich der Risiken bewusst sind. Haie sind natürlich eines dieser Risiken an diesen nicht kontrollierten Orten», sagte er.

An 37 Stränden entlang der Küste von New South Wales gibt es Warnsysteme, wenn sich ein Hai nähert. Am Unfallort gibt es jedoch keines.

Der Vorfall ereignete sich in Crowdy Bay nahe dem Campingplatz Kylies Beach, rund 350 Kilometer nördlich von Sydney. Die Region liegt recht abgelegen, ist aber wegen ihrer landschaftlichen Schönheit bei Einheimischen und Besuchern sehr beliebt. (dab/sda)