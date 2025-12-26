wechselnd bewölkt-1°
Seltene Mönchsrobbe an Adria-Strand von Numana gesichtet

26.12.2025, 09:2926.12.2025, 09:29

Eine seltene Mönchsrobbe ist am Strand von Numana an der nördlichen Adriaküste Italiens gesichtet worden. Naturschützer riefen dazu auf, die Robbe nicht zu stören und sie in Ruhe zu lassen.

Nach Angaben von Experten reagiert die streng geschützte Art nämlich äusserst empfindlich auf menschliche Nähe und kehrt bei Störungen sofort ins Meer zurück.

In sozialen Netzwerken kursierten am Weihnachtstag neue Videos, die das Tier am Ufer zeigen, gefolgt von einem schnellen Rückzug ins Wasser. Besonders kritisiert wird ein Vorfall in den frühen Morgenstunden, bei dem sich ein Fotograf der schlafenden Robbe genähert haben soll. Daraufhin sei das Tier aufgewacht und ins Meer geflüchtet.

Hawaii-Mönchsrobbe
Mönchsrobbe.Bild: Shutterstock

Online wurde die Einrichtung einer freiwilligen Bürgerinitiative vorgeschlagen, die den Aufenthaltsort der Robbe überwachen und für Abstand sorgen soll. Auch Behörden und Organisationen zum Schutz der Meeresfauna wurden aufgefordert, Massnahmen zu ergreifen. Ziel ist es, die für die Adria aussergewöhnliche Anwesenheit der Mönchsrobbe zu schützen und eine weitere Störung durch Menschen zu verhindern. (sda/apa/cst)

Cute News
Ein letztes Mal Tierbilder für 2025, schnell!
