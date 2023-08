Bienen. Bild: keystone

14 Bienenstöcke mit Tausenden Tieren in Wales gestohlen

14 Bienenstöcke mit Tausenden Tieren haben Diebe im Norden von Wales gestohlen. Die Polizei rief andere Imker in der Nacht zum Freitag dazu auf, verdächtige Angebote oder Bienenzüchter mit einem rasanten Anstieg von Tieren zu melden.

Die Bienenstöcke seien bereits am vergangenen Wochenende in einem entlegenen Gebiet nahe dem Ort Llangollen gestohlen worden. «Sie wurden vermutlich am späten Abend entwendet, nachdem die Bienen in die Bienenstöcke zurückgekehrt waren», teilte die Polizei mit. Für den Transport sei wahrscheinlich ein Transporter oder ein Anhänger verwendet worden.

Eine Imkerin aus der Gegend sagte der BBC, der Diebstahl bedeute eine «Katastrophe» für die Besitzer. «Falls sie Hobby-Imker sind so wie ich, dann haben sie alles verloren», sagte Cathy Williams. «Es ist ein furchtbarer Schlag.» Gerade jetzt produzierten die Bienen viel Honig. Bei den Dieben müsse es sich um Experten handeln, die sich gut vorbereitet hätten.

(yam/sda/dpa)