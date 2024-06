Das ist Sauron. bild: Neotropical Ichthyology

Piranha-ähnliche Fischart nach Tolkien-Figur Sauron benannt

Mehr «International»

Wissenschaftler haben im brasilianischen Amazonasgebiet eine dem Piranha ähnliche, aber vegetarisch lebende Fischart entdeckt. Sie benannten ihn nach Sauron, dem Bösewicht aus Herr der Ringe.

Der offizielle Name «Myloplus sauron» sei gewählt worden, weil der Fisch mit seinem runden Körperbau und den markanten schwarz-orangenen Zeichnungen an das berüchtigte böse Auge in den Romanen des Autors J.R.R. Tolkien erinnert, erklärte das britische Naturkundemuseum am Dienstag.

Die Fischart hat demnach entsprechend seiner pflanzlichen Ernährung Zähne, die denen von Menschen ähneln.

Die am Montag im Fachmagazin «Neotropical Ichthyology» veröffentlichte Studie soll das Verständnis für Piranhas und deren Verwandte fördern, weil diese aufgrund der Veränderung ihres Äusseren im Laufe ihres Lebens häufig schwer voneinander zu unterscheiden sind.

Viele Fische noch unbekannt

Hauptautor Rupert Collins gab an, er habe sofort gewusst, dass es der «perfekte» Name für die Fischart war, als seine Kollegen diesen vorgeschlagen hätten. «Es sieht genauso aus wie das Auge von Sauron, vor allem mit den roten Flossen und den orangefarbenen Flecken.» Das Auge Saurons ist vor allem durch die verfilmte Tolkien-Trilogie «Der Herr der Ringe» bekannt.

Myloplus sauron kommt nur im Rio Xingu vor, einem Zufluss des Amazonas, der mehr als 600 Fischarten beheimatet, darunter 70, die nur dort vorkommen. Es wird davon ausgegangen, dass bis zu 42 Prozent der Fische im Amazonas noch immer nicht wissenschaftlich erfasst sind. (hkl/sda/afp)