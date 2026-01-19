freundlich-2°
DE | FR
burger
International
Tschechien

Tschechien: Schüsse in Rathaus nahe deutscher Grenze

Schüsse in Rathaus in Tschechien – Zwei Tote

19.01.2026, 13:2819.01.2026, 13:28

Im Rathaus einer tschechischen Kleinstadt nahe der Grenze zum ostdeutschen Bundesland Sachsen sind Schüsse gefallen. Ein Mann sei durch Waffengewalt getötet worden, teilte die tschechische Polizei bei X mit.

epa12441362 Armed police officers take part in a cooperation drill between components of the Integrated Rescue System (IRS) on the premises of the Czech Senate building, in Prague, Czech Republic, 09 ...
Es drohe keine weitere Gefahr, hiess es nach einiger Zeit. (Symbolbild)Bild: keystone

Auch der Schütze sei tot. Er sei «eliminiert» worden. Details wurden noch nicht genannt.

Drei weitere Personen und ein Polizist seien nach ersten Informationen schwer verletzt worden, hiess es. Zum möglichen Motiv gab es noch keine Erkenntnisse.

Ort liegt nahe der deutschen Grenze

Zu dem tödlichen Vorfall kam es in der Kleinstadt Chribska (Kreibitz) im sogenannten Schluckenauer Zipfel, einer tschechischen Landzunge, die nach Deutschland hineinreicht. Chribska hat rund 1'300 Einwohner und liegt knapp 25 Kilometer östlich von Bad Schandau am Rande des Nationalparks Böhmische Schweiz.

Polizei mit Grossaufgebot im Einsatz

Die Polizei war am Montagvormittag mit allen verfügbaren Kräften am historischen Rathaus der Kleinstadt im Einsatz. Im ganzen Ort wurde Sirenenalarm ausgelöst, wie die Nachrichtenagentur CTK berichtete. Ein Polizei- und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Es drohe keine weitere Gefahr, hiess es nach einiger Zeit. Das Betreten des Gebäudes sei wieder sicher. Für besorgte Angehörige wurde eine Telefon-Hotline eingerichtet. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Ärger wegen Nobelpreis und Grönland: Trump schreibt Brief an Norwegens Ministerpräsidenten
Donald Trump wollte 2025 unbedingt den Friedensnobelpreis – erhielt diesen aber nicht. Der Preis ging stattdessen an die venezolanische Oppositionspolitikerin Maria Corina Machado. Diese widmete Trump zwar den Nobelpreis und überreichte ihm letzte Woche ihre Medaille. Trump nannte dies eine «wundervolle Geste gegenseitigen Respekts» – vom Tisch ist das Thema für den US-Präsidenten trotzdem nicht.
Zur Story