Ermittler der türkischen Polizei am Tatort der Schiesserei von Dienstag, 14. April 2026. Bild: keystone

Zweiter Vorfall in zwei Tagen: Vier Tote bei Gewalttat an türkischer Schule

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Bei Schüssen an einer Schule im südosttürkischen Kahramanmaras sind drei Schüler und ein Lehrer getötet worden. 20 Menschen seien verletzt worden, sagte der Provinzgouverneur Mükerrem Ünlüer.

Der Angreifer seit tot, unklar sei noch, ob er sich selbst das Leben genommen habe. Es handele sich um einen Achtklässler, der seinem Vater, einem pensionierten Polizisten, mutmasslich Waffen abgenommen habe.

Auf Aufnahmen des Senders CNN Türk waren Rettungswagen zu sehen.

Bereits am Dienstag hatte es einen Schusswaffenangriff an einer Schule in der Türkei gegeben. Dabei waren 16 Menschen verletzt worden. Der Angreifer hatte sich selbst erschossen.

Solche Angriffe mit Schusswaffen an Schulen sind in der Türkei normalerweise selten. (hkl/sda/dpa)

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