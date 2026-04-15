wechselnd bewölkt13°
DE | FR
burger
International
Türkei

Schiesserei an Schule in der Türkei: Mindestens vier Tote

epa12888861 Turkish police investigators work at the site of a shooting that took place in a school in Siverek district of Sanliurfa, Turkey, 14 April 2026. At least 16 people have been injured after ...
Ermittler der türkischen Polizei am Tatort der Schiesserei von Dienstag, 14. April 2026.Bild: keystone

Zweiter Vorfall in zwei Tagen: Vier Tote bei Gewalttat an türkischer Schule

15.04.2026, 14:0415.04.2026, 14:07

Bei Schüssen an einer Schule im südosttürkischen Kahramanmaras sind drei Schüler und ein Lehrer getötet worden. 20 Menschen seien verletzt worden, sagte der Provinzgouverneur Mükerrem Ünlüer.

Der Angreifer seit tot, unklar sei noch, ob er sich selbst das Leben genommen habe. Es handele sich um einen Achtklässler, der seinem Vater, einem pensionierten Polizisten, mutmasslich Waffen abgenommen habe.

Auf Aufnahmen des Senders CNN Türk waren Rettungswagen zu sehen.

Bereits am Dienstag hatte es einen Schusswaffenangriff an einer Schule in der Türkei gegeben. Dabei waren 16 Menschen verletzt worden. Der Angreifer hatte sich selbst erschossen.

Solche Angriffe mit Schusswaffen an Schulen sind in der Türkei normalerweise selten. (hkl/sda/dpa)

Update folgt ...

Mehr dazu:

Schüsse an Schule in Türkei – mindestens 16 Verletzte
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
14-Jähriger Norweger stiehlt Linienbus und fährt nach Schweden
Ein 14-jähriger Norweger hat einen Linienbus aus einer Garage gestohlen und ist damit etwa 200 Kilometer weit bis nach Schweden gefahren. Das teilte die zuständige norwegische Polizei mit.
Zur Story