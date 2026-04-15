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Schiesserei an Schule in der Türkei: Mindestens neun Tote

epa12888861 Turkish police investigators work at the site of a shooting that took place in a school in Siverek district of Sanliurfa, Turkey, 14 April 2026. At least 16 people have been injured after ...
Ermittler der türkischen Polizei am Tatort der Schiesserei von Dienstag, 14. April 2026.Bild: keystone

Zweiter Vorfall in zwei Tagen: Neun Tote bei Gewalttat an türkischer Schule

15.04.2026, 14:0415.04.2026, 17:15

Die Zahl der Toten nach dem Angriff eines Achtklässlers in einer Schule im südosttürkischen Kahramanmaras ist auf neun gestiegen. Acht Schüler und ein Lehrer seien tot und es gebe 13 Verletzte, teilte der türkische Innenminister Mustafa Ciftci mit.

Der Angreifer seit tot, unklar sei noch, ob er sich selbst das Leben genommen habe. Es handele sich um einen Achtklässler, der seinem Vater, einem pensionierten Polizisten, mutmasslich Waffen abgenommen habe.

Auf Aufnahmen des Senders CNN Türk waren Rettungswagen zu sehen.

Bereits am Dienstag hatte es einen Schusswaffenangriff an einer Schule in der Türkei gegeben. Dabei waren 16 Menschen verletzt worden. Der Angreifer hatte sich selbst erschossen.

Solche Angriffe mit Schusswaffen an Schulen sind in der Türkei normalerweise selten. (hkl/sda/dpa)

Update folgt ...

Mehr dazu:

Schüsse an Schule in Türkei – mindestens 16 Verletzte
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