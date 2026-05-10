Menowin Fröhlich durfte sich ein drittes Mal bei der deutschen Castingshow «DSDS» versuchen – und gewann. Bild: www.imago-images.de

Bereits 2010 Finalist: Menowin Fröhlich gewinnt beim dritten Versuch «DSDS»

Menowin Fröhlich gewinnt im dritten Anlauf die Castingshow «Deutschland sucht den Superstar». Der mittlerweile 38-Jährige hat bereits 2006 und 2010 bei der Sendung mitgemacht.

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Aller guten Dinge sind drei: Das bekannte Sprichtwort trifft zumindest für die DSDS-Karriere von Sänger Menowin Fröhlich bestens zu. Der 38-Jährige wurde am späten Samstagabend in der RTL-TV-Show von Dieter Bohlen zum Sieger der insgesamt 22. Staffel der Musiksendung gekürt. Fröhlich überzeugte am meisten Zuschauerinnen und Zuschauer und entschied das Publikumsvoting für sich.

Er setzte sich gegen vier andere, deutlich jüngere Kandidaten durch. Doch sowohl Constance Dizendorf (19), Tyrell Hagedorn (19), Paco Simic (23) als auch Abii Faizan (24) hatten das Nachsehen. Fröhlich erhält für seinen Sieg 100'000 Euro und einen Plattenvertrag.

Die fünf Finalteilnehmenden: Paco Lazar Simic, Abii Faizan, Menowin Fröhlich, Constance Dizendorf und Tyrell Hagendorn (von links nach rechts). Bild: www.imago-images.de

Fröhlich hatte bereits 2005 im Alter von 18 Jahren ein erstes Mal bei der Sendung teilgenommen. Damals schaffte er es bereits unter die besten 20 Sängerinnen und Sänger – doch weil er eine Gefängnisstrafe wegen Körperverletzung und Betrug antreten musste, schied er aus der Sendung aus. Ein zweites Mal trat Fröhlich 2010 an. Dort schaffte er es erneut weit und galt als Publikumsliebing, im Finale unterlag er dann allerdings seinem Konkurrenten Mehrzad Marashi.

Fröhlich genoss in Deutschland seither eine Art Promistatus und nahm an diversen Reality-Shows teil. Mehr Schlagzeilen als mit seiner Musik machte er aber mit seiner wiederkehrenden Straffälligkeit. Der heute 38-Jährige wurde seit er 13 Jahre alt war, Dutzende Male verurteilt, unter anderem wegen Diebstählen, gefährlicher Körperverletzung, Betrug oder Hausfriedensbruch. Mehrfach musste er auch ins Gefängnis. Fröhlich kämpfte lange mit seiner Drogenabhängigkeit, zuletzt wurde er 2023 festgenommen.

Menowin Fröhlich mit seiner Partnerin und drei seiner acht Kinder nach dem Sieg. Bild: www.imago-images.de

Die neuerliche Teilnahme Fröhlichs bei der Sendung von Dieter Bohlen sorgte in den vergangenen Wochen für Wirbel und auch für Kritik aus dem Publikum – doch offensichtlich überwogen insgesamt die Sympathien. Obwohl DSDS verglichen mit der Blütezeit in den Nuller- und 10er-Jahren mittlerweile an Popularität eingebüsst hat, geht die Sendung auch im kommenden Jahr mit der 23. Staffel weiter. In der Jury sitzen soll erneut das Dreiergespann aus Dieter Bohlen, der Partysängerin Isi Glück und Rapper Bushido. (con)