Frank Thelen verlässt «Höhle der Löwen»



Bild: EPA

Mitglied der ersten Stunde – dieser «Höhle der Löwen»-Star verlässt die Show

Seit 2014 gab es zehn Investoren in der TV-Show «Die Höhle der Löwen». Viele der altbekannten Gesichter sind nicht mehr dabei. Für einen der Löwen hat es sich nun auch ausgebrüllt. Er war Mitglied der ersten Stunde.

Seit Sendebeginn war er an Bord der Gründershow «Die Höhle der Löwen». In dieser Zeit hat er in unzählige neue Geschäftsmodelle investiert – meist erfolgreich. Doch damit ist nun Schluss, wie der Unternehmer im Interview mit der «Bild am Sonntag» sagte. Frank Thelen steigt aus der Show aus. Seine Gründe sind vielfältig, wie er verriet.

«Ich habe mir diese Entscheidung nicht leicht gemacht», erklärte er und liefert auch gleich einen Grund: «Ich möchte wieder mehr Zeit für meine eigentliche Arbeit, also die Suche nach neuen Technologien und spannenden Investments haben, anstatt tagelang im Fernsehstudio zu sitzen.»

«Meine eigentliche Arbeit mit dem TV-Job ist zu viel»

Der 44-Jährige sagte, dass er eigentlich nie wirklich in die Showbranche gepasst habe. Fernsehen sei eine interessante Welt, aber es sei nie wirklich seine gewesen, so Thelen. Zudem habe der Unternehmer zu wenig Zeit gehabt für seine eigenen Geschäfte: «Leider ist meine eigentliche Arbeit zusammen mit dem TV-Job zu viel geworden.» Im Jahr sei Thelen bis zu 40 Tage für die Löwen im Einsatz gewesen und musste sich um die Deals kümmern.

«Die Höhle der Löwen» gehört zu den erfolgreichsten Sendungen im deutschen Fernsehen. Die Show zeigt sich immer wieder mit neuen Gesichtern. Nur Frank Thelen und Judith Williams waren von den aktuellen Investoren schon in der ersten Sendung mit dabei. Neben Thelen sind bisher auch Jochen Schweizer , Vural Öger und Lencke Steiner ausgestiegen.

