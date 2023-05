Vergewaltigung und «blinde Ballerei» – deutscher Soldat berichtet bei Lanz von der Ukraine

Bei Markus Lanz im ZDF wird dreimal pro Woche zu später Stunde diskutiert, die Teilnehmenden sind zumeist Politikerinnen, Experten, Journalistinnen. Als einer von Lanz' Gästen am Mittwochabend über seine Erfahrungen erzählt, sind die anderen Geladenen aber für einmal sehr still.

Am Mittwochabend bespricht Moderator und Namensgeber der Sendung Markus Lanz mit seinen Gästen zunächst Deutschlands Themen der Stunde: Das viel diskutierte neue Heizungsgesetz sowie die Turbulenzen in der deutschen Regierungskoalition würden alleine mehr als genug Gesprächsstoff für eine ganze Sendung liefern. Zu den Gästen gehören der Politiker Lars Klingbeil, eine Wirtschaftsexpertin sowie ein Journalist.

Aber weil, so Lanz, SPD-Chef Lars Klingbeil Sohn eines Berufssoldaten ist, passt zu der Runde auch der vierte Gast: Jonas Kratzenberg. Der ehemalige Bundeswehrsoldat schloss sich kurz nach Kriegsbeginn freiwillig der ukrainischen Armee an. Kratzenberg hat dabei selbst gegen russische Soldaten gekämpft, bis er durch einen Drohnenangriff schwer verletzt wurde. Im Anschluss schrieb er ein Buch über diese Zeit: «Schützenhilfe».

Jonas Kratzenberg kämpfte in der Ukraine und spricht bei «Markus Lanz» über seine Erfahrungen. screenshot: zdf

Seine Aussagen liessen wohl keinen der Gäste und der Zuschauenden kalt.

Das berichtet Jonas Kratzenberg über ...

... die russische Gewalt

Markus Lanz spricht zunächst die Bereitschaft zur Gewalt in Russland an, die in der Gesellschaft tief verankert sei. Die eine Spur führe dabei in die Familien: «Alle 40 bis 60 Minuten wird in Russland eine Frau zu Tode geprügelt», so Lanz. Die andere Spur führe in die russischen Gefängnisse: Jeder dritte russische Mann sei im Gefängnis, oder bereits einmal dort gewesen.

Lanz fragt Kratzenberg, wie er das selbst erlebt habe. «Das passt gut zu dem, was ich selbst mitbekommen habe», so der Ex-Soldat, der auch in Afghanistan gekämpft hat. Dort hätte man Unterstützung aus Armenien und Georgien gehabt, Länder, «die ebenfalls aus der sowjetischen Militärtradition kommen.» In Afhanistan sei es bei einem «Kontingentswechsel» üblich gewesen, «dass die neuen, frischen Soldaten von den alten Veteranen vergewaltigt wurden.»

SPD-Chef Lars Klingbeil hört den Erzählungen zu. screenshot: zdf

... seine Motivation, in den Krieg zu ziehen

Er habe sein Umfeld über sein Vorhaben, in die Ukraine zu gehen, erst informiert, als er mit gepackten Koffern bei der Türe stand. «Sonst hätte ich keine ruhige Minute gehabt», so Kratzenberg.

Die Entscheidung, tatsächlich kämpfen zu wollen, habe zwei Komponenten gehabt: Einerseits, so schwer vorstellbar das sein möge, dass er das Gelernte als Soldat auch anwenden wollte. Andererseits habe ihn das Leid der Ukraine und die Unrechtmässigkeit des Angriffskrieges getroffen. «Mich hat aber auch die mangelnde Unterstützung des Westens und vor allem von Deutschland damals sehr betroffen», sagt Kratzenberg.

«Krieg ist ein beschissenes Würfelspiel und ich habe nie mehr Unehrlichkeit erlebt, als in den Monaten, die ich in der Ukraine verbracht habe.» Jonas Kratzenberg in seinem Buch «Schützenhilfe»

Dann habe er sich beim ukrainischen Konsulat gemeldet. Diese hätten ihm eine Handynummer und eine Tankstelle gegeben, dort solle er anrufen und hingehen. «Meine Papiere interessierten sie nicht, ich hätte jeder sein können.»

... die Gefechte

«Alle Gedanken, die man über den Krieg oder über sonst was hat, sind ab dem Moment verschwunden, als die erste Kugel fliegt», beschreibt der Ex-Soldat seine Erfahrungen. «Dann ist man einfach nur noch da und funktioniert.»

Kratzenberg erlitt bei einem Drohnenangriff eine Hirnblutung an seiner linken Kopfseite. screenshot: zdf

Beim Drohnenangriff auf ihn, die «eine Handbreit» neben ihm explodierte, habe er zunächst nichts gespürt. Erst im Spital habe er erfahren, dass er eine Gehirnblutung erlitten hatte, die die meisten wohl nicht überlebt hätten.

Das Schlimmste für ihn am Krieg sei der Anblick toter Zivilisten gewesen. «Das ist noch einmal viel schlimmer, als tote Soldaten auf dem Schlachtfeld zu sehen», so Kratzenberg. Letzteres sei eine Notwendigkeit, wenn man im Krieg ist. Gewalt an Zivilisten, wie er sie auch in Butscha gesehen habe, sei etwas ganz anderes.

Ob er selbst auch Menschen habe töten müssen, will Lanz von Kratzenberg wissen. Seine Antwort: «Darüber rede ich nicht.» Das sei so persönlich, dass er über dieses Thema nur mit seinen Kameraden rede, die auch dabei waren.

... seine Kompanie

In seiner freiwilligen Einheit habe es keine Ukrainer gegeben. Die Soldaten seien überallher gekommen: viele aus Israel, aus Georgien und Weissrussland, auch Deutsche, Polen, Briten und Amerikaner hätten mitgekämpft. «Aber auch Leute aus Südamerika, Japan und Südkorea», erzählt Kratzenberg.

Markus Lanz berichtete kürzlich selbst aus Odessa. screenshot: zdf

Lanz will von ihm wissen, wie viel er dabei verdient hatte. Auf Papier erhalte man gleich viel wie die ukrainischen Soldaten, antwortet Kratzenberg. «In meinen zehn bis elf Monaten in der Ukraine habe ich etwa 12'000 Euro erhalten. Da wäre ich in Deutschland deutlich besser durchgekommen.»

... die russische Strategie

Es habe ihn schockiert, wie inkompetent und wie zerstörerisch die Russen vorgegangen sind. «Es werden völlig unvernünftige Angriffe gestartet, die dann durch Artillerie geradegerückt werden – koste es, was es wolle.»

«Ich weiss nicht, wie oft ich dachte: ‹Gegen einen besseren Gegner würde es anders laufen.› Ich habe keine Taktik erkannt, nichts. Da war nur blinde Ballerei.» Jonas Kratzenberg in seinem Buch

In Irpin seien Kratzenberg und seine Kompanie tagelang durch Artillerie beschossen worden, ohne je einen Russen gesehen zu haben. Auch in dieser Stadt sei man über unzählige Leichen von Männern, Frauen, Katzen und Hunden gelaufen. «Die erste Leiche, die ich dort gesehen habe, war eine alte Frau, die gerade vom Wasser holen kam. Sie lag dort neben ihrem Rollator und die Wasserflaschen zerstreut auf der Strasse», berichtet der Ex-Soldat. «Das war einfach blinde Artillerie.»

... ukrainische Kriegsverbrechen

Was er auch auf ukrainischer Seite erlebt habe, sei ein Grund gewesen, weshalb er ein Buch über seinen Einsatz geschrieben habe. «Ich habe Dinge erlebt, die in Deutschland weniger präsent sind», so Kratzenberg. Es habe Missbrauch von Schutzzeichen mit dem Roten Kreuz gegeben und Kriegsgefangene seien erschossen worden. Ukrainische Soldaten seien dabei mit russischen Kriegsgefangenen in einen Wald gegangen, «dann kamen nur noch die drei Ukrainer zurück», so der Ex-Soldat.

... die Stadt Bachmut

Ein Viertel in Bachmut vor und nach der Schlacht um die Stadt.

Bilder: screenshot zdf

Kratzenberg war im Sommer 2022 in Bachmut. Damals sei die Stadt noch bewohnt und mehrheitlich unversehrt gewesen. «Bachmut hat seine Wichtigkeit erlangt, als die Gegenoffensive der Ukraine noch nicht anfing», so der Ex-Soldat. Damals wäre Bachmut – so das Ziel der Ukraine – das Tor in den Donbass gewesen. Durch die Gegenoffensive hätte die Stadt ihre strategische Bedeutung aber verloren. «Bachmut war dann ein positives Beispiel für die russische Eroberung, auch für das russische Publikum», sagt Kratzenberg. Die Stadt sei also zum politischen Ziel geworden.

