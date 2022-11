Diese Videos zeigen angebliches ukrainisches Kriegsverbrechen

Während einer News-Show am Freitagabend auf dem staatlichen Sender «Pervij 1» (Kanal 1) wurde behauptet, die Videos seien der Beweis für ukrainische Kriegsverbrechen. Der russische Menschenrechtsrat schrieb in einem Statement, man würde die Aufnahmen internationalen Organisationen zusenden. Auch das Untersuchungskomitee der Russischen Föderation, das russische FBI-Pendant, hat eine Untersuchung eingeleitet.

In Russland schlagen die Videos erwartungsgemäss hohe Wellen. Wladen Tatarski, ein bekannter Aktivist und Blogger, schreibt auf seinem Telegram-Kanal , dass man sich die Videos mehrmals ansehen müsse, um zu verstehen, mit wem man hier im Krieg sei: «Kein Russe kann in Frieden leben und schlafen, solange der Abschaum nicht tot ist!»

Diverse Twitter-Nutzer mit militärischem Hintergrund sind überzeugt, dass das Verhalten des ukrainischen Trupps korrekt gewesen sei. Die Russen seien noch nicht auf versteckte Waffen durchsucht gewesen, weshalb der Soldat mit dem Maschinengewehr den Auftrag hatte, bei der kleinsten Bewegung das Feuer zu eröffnen. Dies sei ein Standardverhalten, welches so in modernen Armeen trainiert werde.

Es ist verboten, einen Gegner unter Anwendung von Heimtücke zu töten, zu verwunden oder gefangen zu nehmen. Als Heimtücke gelten Handlungen, durch die ein Gegner in der Absicht, sein Vertrauen zu missbrauchen, verleitet wird, darauf zu vertrauen, dass er nach den Regeln des in bewaffneten Konflikten anwendbaren Völkerrechts Anspruch auf Schutz hat oder verpflichtet ist, Schutz zu gewähren. Folgende Handlungen sind Beispiele für Heimtücke: a)das Vortäuschen der Absicht, unter einer Parlamentärflagge zu verhandeln oder sich zu ergeben [...]

Zumal sich die russischen Soldaten offenbar ergeben haben, gelten sie als «hors de combat», also als Personen, welche nicht (mehr) an den Kampfhandlungen teilnehmen. In dem Fall wäre es gemäss der Genfer Konvention verboten, sie zu erschiessen.

Personen, die nicht direkt an den Feindseligkeiten teilnehmen, einschliess­lich der Mitglieder der bewaffneten Streitkräfte, welche die Waffen gestreckt haben , und der Personen, die infolge Krankheit, Verwundung, Gefangen­nahme oder irgendeiner anderen Ursache ausser Kampf gesetzt wurden, sol­len unter allen Umständen mit Menschlichkeit behandelt werden [...] Zu diesem Zwecke sind und bleiben in Bezug auf die oben erwähnten Perso­nen jederzeit und jedenorts verboten: a. Angriffe auf Leib und Leben, namentlich Mord jeglicher Art, Ver­stümmelung, grausame Behandlung und Folterung [...] d. Verurteilungen und Hinrichtungen ohne vorhergehendes Urteil eines ordnungsmässig bestellten Gerichtes, das die von den zivilisierten Völ­kern als unerlässlich anerkannten Rechtsgarantien bietet.

Ein Vergleich der beiden Aufnahmen zeigt klar, dass die russischen Soldaten dort gestorben sind, wo sie sich nach ihrem scheinbaren Ergeben hingelegt hatten. Die Frage drehe sich nun darum, ob sie in der Reaktion auf die Schüsse des elften Mannes erschossen wurden oder als «Rache» darauf, sagt Iva Vukusic gegenüber der NYT. Sie ist Expertin für Kriegsverbrechen an der Universität Utrecht.

Zwischenfall im Südchinesischen Meer – kurz vor Ankunft von US-Vizepräsidentin Harris

Vor dem Hintergrund von Gebietsstreitigkeiten im Südchinesischen Meer ist es kurz vor einer Reise von US-Vizepräsidentin Kamala Harris in die Region zu einem Zwischenfall gekommen. Die chinesische Küstenwache blockierte dem philippinischen Militär zufolge ein Marineschiff des Landes. Das Team sei am Sonntag dabei gewesen, nicht näher identifizierte Metalltrümmer nahe einer von den Philippinen beanspruchten Insel aus dem Meer zu holen, als die chinesische Küstenwache eingeschritten sei und das Metallobjekt an sich genommen habe, sagte Vizeadmiral Alberto Carlos, ein regionaler Militärkommandeur, am Montag.