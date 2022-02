Video: watson/een

Der grosse Widerstand: So bereiten sich die Zivilisten auf den Feind vor

Die ukrainischen Verteidigungskräfte leisten erbitterten Widerstand gegen die russische Invasion. Während Soldaten mit bewaffneten Zivilistinnen und Zivilisten um die Kontrolle über die Hauptstadt Kiew und anderen Städte kämpfen, raspeln Freiwillige Styropor für Molotow-Cocktails.

In jedem Dorf sehe man dutzende und hunderte Menschen, die sich bereit machen, sich den Russen entgegenzustellen, berichtet der NZZ-Sonderkorrespondent Ulrich Schmid gegenüber SRF. «Das ganze Volk macht sich bereit für den Widerstand. Alle ziehen am gleichen Strang», so Schmid. Der grosse Widerstand in 20 Bilder:

bild: EPA/MIKHAIL PALINCHAK

Das frisch verheiratete Paar, Yarina Arieva und Svyatoslav Fursinb, schloss sich am 25. Februar 2022 – einen Tag nach ihrer Hochzeit – in Kiew den Kämpfern der Territorialverteidigung an.

bild: AP Photo/Efrem Lukatsky

Zivilisten bereiten am 27. Februar 2022 Molotow-Cocktails vor. Die ukrainische Regierung hatte zuvor die Bevölkerung dazu aufgerufen, sich mit den Brandflaschen zu bewaffnen.

bild: keystone

Zwei Frauen raspeln in Kiew Styropor, das zur Herstellung der Molotov-Cocktails verwendet wird.

bild: EPA/STANISLAV KOZLIUK

Auch in der Millionenstadt Dnipro bereiten zahlreiche Zivilistinnen und Zivilisten am 27. Februar 2022 Molotow-Cocktails vor.

Freiwillige Frauen sind in einen Transporter gestiegen, um in Kiew gegen die vorrückenden russischen Truppen zu kämpfen.

bild: EPA/MIKHAIL PALINCHAK

Kämpfer der Territorialverteidigung erhielten am 25. Februar Waffen und Munition in der ukrainischen Hauptstadt Kiew.

Bild: keystone

Ein Polizeibeamter erklärt Schulkindern in Kiew vor der Invasion am 27. Januar 2022, wie Sprengstoff funktioniert.

Bürger aus Kiew bauen Panzersperren aus Eisenbahnschienen, um Gebiete vor russischen Panzern abzusperren.

bild: AP Photo/Efrem Lukatsky

Zwei bewaffnete Zivilschützer patrouillieren am 27. Februar auf einer leeren Strasse in Kiew.

Bild: AP Photo/Vadim Ghirda

Eine junge Frau hält eine Waffe während eines Grundkampftrainings für Zivilistinnen und Zivilisten am 13. Februar in Mariupol, Region Donezk.

bild: EPA/MIKHAIL PALINCHAK

Zivilisten werden am 25. Februar 2022 in Kiew mit Waffen ausgestattet.

Freiwillige stellen am dritten Kriegstag, dem 27. Februar 2022, aus handgeknüpften Stoffstreifen Tarnnetze für das ukrainische Militär her.

Bild: AP Photo/Efrem Lukatsky

Zivilisten nehmen am 20. Februar 2022 in einem Stadtpark in Kiew an einer Waffentrainingseinheit teil.

Ein bewaffneter Zivilist mit einer Anonymous-Maske in Kiew. Das Hacker-Kollektiv Anonymous hat in der Nacht auf Freitag die Website des russischen Propagandasenders RT News abgeschaltet.



bild: AP Photo/Emilio Morenatti

Ein Mitglied des Zivilschutzes bewacht am 26. Februar 2022 einen Kontrollpunkt aus Autoreifen in Kiew.

Bild: keystone

Ein Angehöriger der territorialen Verteidigungskräfte der Ukraine zieht am 26. Februar 2022 durch die leeren Strassen in Kiew.

In einigen Städten der Ukraine werden von Zivilistinnen und Zivilisten Strassensperren mit befüllten Säcken eingerichtet.

Bild: keystone

Ukrainer befüllen am 27. Februar 2022 Säcke mit Sand und Erde, die sie danach in der Stadt Charkiw zu einer Mauer aufstapeln.

Bild: keystone

Sandsäcke und Paletten vor dem Kiewer Rathaus in Kiew am 28. Februar 2022.

bild: EPA/SERGEY KOZLOV

Bewaffnete Kämpfer der ukrainischen Territorialverteidigung warten am 27. Februar 2022 auf einen Befehl in der Stadt Charkiw. (cst)