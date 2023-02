Will Russland Belarus übernehmen? So reagiert Lukaschenko

Auch den Medienberichten zufolge sollen die geleakten Kremlpapiere mit dem Titel «Strategische Ziele der Russischen Föderation in Belarus» aus dem Jahr 2021 stammen. Sie beschreiben demnach anhand von kurz-, mittel- und langfristigen Zielen, wie sich Moskau Belarus bis zum Jahr 2030 einverleiben will. Geheimdienstexperten halten die Papiere für glaubwürdig.

Auch betonte er mehrfach die Unabhängigkeit und Souveränität seines Landes. Da sei er sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einig. «Beim letzten Treffen haben wir diese Themen lange diskutiert», so Lukaschenko.

Laut Lukaschenko sind die europäischen Berichte ein Versuch, einen Keil zwischen die Nachbarländer zu treiben: «Haben wir unsere eigene Strategie? Ja. Hat Russland (eine grosse Nuklearmacht) seine eigene Strategie? Ja. Und Russland hat auch seine eigene Strategie gegenüber Belarus – mit seinen Brüdern in Frieden und Freundschaft zu leben», wird er von der staatlichen Nachrichtenagentur Belta zitiert.

Will Russland seinen Nachbarn Belarus unterwandern? Ein geleaktes Papier soll eine Strategie des Kremls dazu enthüllen. Nun hat sich der Minsker Diktator Lukaschenko erstmals geäussert.

