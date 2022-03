Kriegsfotograf in Kiew: «Ich will so lange dokumentieren und bezeugen, wie es geht»

Der ungarische Fotograf Kristóf Hölvényi befindet sich seit Kriegsbeginn in der Ukraine. Derzeit ist er noch in der belagerten Hauptstadt Kiew.

Hallo Kristóf, wo genau bist du gerade?

Ich bin in einem Hotel beim Maidan-Platz in Kiew. Hier übernachten die meisten Journalisten, die noch in der Stadt sind.

Bist du dort in Sicherheit?

Ja, momentan schon. Wir beurteilen die Lage jeden Tag neu. Das Hotel hat ausserdem einen grossen Bunker im Keller. Im Notfall können wir dort runter.

Seit wann bist du in Kiew?

Seit acht Tagen. Wir fuhren mit dem Auto von Budapest nach Lwiw und dann nach Ternopil. Von dort aus begleiteten wir einen Konvoi von freiwilligen Soldaten nach Kiew.



Gebäude des Stadtrats und der Staatsverwaltung in Kiew. Bild: Kristóf Hölvényi

Wie ist die aktuelle Lage in der Stadt?

Kiew gleicht einer Geisterstadt. Abgesehen von Soldaten hat es nur wenige Passanten auf der Strasse. Die Leute, die noch hier sind, kommen nur raus, um wichtige Besorgungen zu machen.

Sind die Läden überhaupt noch offen?

Es gibt noch offene Läden, aber es wird immer schwieriger. Der Nachschub fehlt. Und das Personal.

Was sind das für Menschen, die jetzt immer noch in Kiew ausharren?

Vor ein paar Tagen war ich im Bunker eines Kinderspitals. Diese Kinder können die Stadt nicht verlassen, weil sie auf konstante medizinische Versorgung angewiesen sind. Sie harren dort mit ihren Müttern aus. Andere wollen einfach nicht weg, weil sie ihr Leben hier nicht hinter sich lassen wollen. Oder sie wollen ihren Mann nicht verlassen, der hier bleiben muss.

Ein in den Untergrund verlegter Kinderspital in Kiew. Bild: Kristóf Hölvényi

Bild: Kristóf Hölvényi

Wie bewegt ihr euch in der Stadt?

Ich bin immer in einer kleinen Gruppe mit anderen Journalisten unterwegs. Noch können wir mit dem Auto rumfahren. Alle paar hundert Meter gibt es einen Checkpoint. Da müssen wir unsere Pässe und Presseausweise zeigen. Manchmal wollen sie auch in den Kofferraum schauen.



Wo steht momentan die russische Armee?

Sie nähern sich vom Osten, vom Norden und flankieren die Stadt nun auch vom Westen. Der Süden ist noch offen. Die nächste Frontlinie von Kiew ist Irpin, eine Stadt, 25 Kilometer vom Zentrum entfernt.

Was hast du in den vergangenen Tagen beobachtet?

Am Montag fuhr ich mit anderen Journalisten an die Frontlinie in Irpin. Ich wollte dokumentieren, wie die Zivilisten den Ort verlassen, weil dort die Russen immer mehr vorrücken. Zuerst hiess es, die Leute können die Stadt auf einem sicheren Durchgang verlassen. Doch dann wurden sie beschossen.

Bewohnerinnen und Bewohner von Irpin flüchten nach Angriffen der russischen Streitkräfte aus der Stadt. Bild: Kristóf Hölvényi

Irpin. Bild: Kristóf Hölvényi

Ukrainische Soldaten helfen der Zivilbevölkerung, Irpin zu verlassen. Bild: Kristóf Hölvényi

Und du warst vor Ort?

Ja, ich hatte Glück, dass mir nichts passiert ist. Ein ukrainischer Journalist wurde am Arm getroffen. Und noch schlimmer: Es gab tote Zivilisten. Dieses Erlebnis zeigte mir, dass die Russen auch nicht davor zurückschrecken, auf Zivile und Journalisten zu schiessen. Es ist ihnen völlig egal. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen.

Gab es Begegnungen, die dich besonders beeindruckt haben?

Ich durfte eine Abdankung einer Sanitäterin fotografieren, die in den letzten Tagen 300 Mal mit dem Ambulanz-Auto zwischen der Frontlinie und Kiew hin und herfuhr. Ihr Name war Valentina. Sie wurde erschossen. Für die Leute ist sie eine Heldin.

Bild: Kristóf Hölvényi

Die russische Armee macht sich nun offenbar bereit, die Stadt zu stürmen. Von welchem Szenario geht ihr aus?

Das ist schwer einzuschätzen. Seit Tagen hören wir diese Drohung und doch kommen die Russen offenbar weniger schnell voran, als sie wollen. Die Stadt ist voll mit ukrainischen Soldaten und Freiwilligen.

Worauf bereiten sich die ukrainischen Soldaten vor?

Auf einen langen und erbitterten Kampf. Ihre Moral ist riesig. Sie sind bereit, bis zum Ende zu kämpfen. Sie denken nicht einmal darüber nach, aufzugeben.

Ein Freiwilliger bewacht den Hauseingang eines Gebäudes in Kiew. Bild: Kristóf Hölvényi

Sie denken, dass sie den Kampf gewinnen können?

Absolut. ​

Und wann kommt für dich der Moment, Kiew zu verlassen?

Ich versuche so lange zu arbeiten, wie möglich. Ich muss die Situation jeden Tag neu beurteilen und überlegen, ob ich weiterhin bleiben will oder nicht. Die russischen Streitkräfte greifen inzwischen auch Autos und Züge an. Dieses Risiko muss ich mit einkalkulieren. Aber ja, diese Frage beschäftigt hier alle Journalistinnen und Journalisten jeden Tag: Sollen wir bleiben? Sollen wir gehen? Es ist das Thema Nummer eins.

Gibt es überhaupt noch Möglichkeiten, die Stadt zu verlassen?

Ja, im Süden gibt es noch offene Strassen. Aber wie gesagt, es ist nicht ungefährlich.



Erlebst du auch Momente der Angst?

Natürlich. Seit ich hier ankam, stehe ich unter konstantem Stress. Das ist normal.

Was war überhaupt deine Motivation, in die Ukraine zu reisen?

Ich denke, aus demselben Grund, wie alle Journalisten, die noch hier sind: Wir wollen dokumentieren und bezeugen, was hier gerade passiert.

Dabei riskierst du viel.

Natürlich ist es in Risiko. Aber ich bin gut vorbereitet und mache meinen Job professionell. Ich bin nicht hier für einen Adrenalin-Kick und begebe mich nicht in unnötig riskante Situationen.

Hast du Ziele für die nächsten Tage?

Es ist schwierig, Pläne zu machen. Was ich gerne machen würde: einen Zoo besuchen. Ich würde gerne mit den Leuten sprechen, die noch immer dort arbeiten und sich um die Tiere kümmern. Das wäre eine friedliche Geschichte, inmitten dieses Irrsinns.