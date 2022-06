Grossangriff auf die Schlangeninsel – Ukraine mit hartem Schlag gegen russische Truppen

Der Kreml behauptet, seine Truppen hätten den «verrückten Angriff» abgewehrt. Der Plan der Ukrainer sei es gewesen, die Insel massiv aus der Luft und mit Artillerie zu beschiessen, um dann zu landen und sie zurückzuerobern, heisst es im Telegramkanal des russischen Verteidigungsministeriums. Demnach griffen die Ukrainer am Montag mit 15 Drohnen aus der Luft sowie mit Raketenwerfern und Haubitzen vom Festland aus an.

Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben erneut die Schlangeninsel im Schwarzen Meer angegriffen und den russischen Besatzern «bedeutende Verluste zugefügt». Das teilte ein Armeesprecher in einer Videobotschaft auf Facebook mit: «Der Insel Zmiinyi wurde ein konzentrierter Schlag zugefügt, bei dem verschiedene Kräfte und Waffensysteme im Einsatz waren», so der Sprecher. Zmiinyi ist der ukrainische Name der Schlangeninsel.

«Der Mann schlägt, der Staat schützt»: Frauenmord-Urteil in der Türkei löst Proteste aus

Ein Gerichtsurteil zu einem Mord an der Studentin Pinar Gültekin hat in mehreren Städten in der Türkei Proteste ausgelöst. In Istanbul demonstrierten am Dienstagabend rund 200 Menschen mit Rufen wie «Der Mann schlägt, der Staat schützt». Auch in anderen Städten war zu Versammlungen aufgerufen worden.