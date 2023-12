Lettland übergibt Autos von Alkoholsündern an Ukraine

Lettland hat in diesem Jahr mehr als 270 Autos von Alkoholsündern beschlagnahmt und an die kriegsgeplante Ukraine übergeben. Die Fahrzeuge hätten einen Gesamtwert von über 900'000 Euro, meldete das lettische Nachrichtenportal Delfi in der Nacht zum Montag. Die Fälle von weiteren 34 Autos im Wert von über 160'000 Euro seien in Bearbeitung.

Eine 29-jährige Wienerin soll etwa zwei Wochen in einer Wohnung in Wien-Meidling festgehalten, attackiert und wiederholt zu sexuellen Handlungen genötigt worden sein. Am Samstag meldete sich die Frau bei einer Freundin, die die Polizei alarmierte. Der 51-jährige Peiniger wurde festgenommen und befindet sich in Gewahrsam. Er soll nun vom Landeskriminalamt einvernommen werden, berichtete die österreichische Bundespolizei am Sonntag.