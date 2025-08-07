Nach zehn Jahren bei Tottenham setzt Heung-min Son seine Karriere in Nordamerika fort. Der ehemalige Captain der Spurs wechselt mit einem Zweijahresvertrag zum Los Angeles FC, wie der Klub aus der Major League Soccer mitteilte.
Die Amerikaner überweisen für die Dienste des 33-jährigen Südkoreaners Medienberichten zufolge 26 Millionen Dollar, womit er zum Rekordtransfer der MLS avanciert. Die bislang höchste Ablöse, die ein Team aus Nordamerika für einen Neuzugang gezahlt hat, lag bei 22 Millionen Dollar. Der frühere St. Galler Stürmer Emmanuel Latte Lath hatte zu Jahresbeginn für diese Summe zu Atlanta United gewechselt. Son gab am vergangenen Wochenende überraschend seinen Abschied von Tottenham Hotspur bekannt. (riz/sda)
Heung-min Son 🇰🇷
Alter: 33 Jahre
Position: Flügelspieler
Marktwert: 20 Millionen Euro
Bilanz 2024/25: 46 Spiele, 11 Tore, 12 Assists
